Lançamento de pedra fundamental marca início das obras do Campus Integração da UNILA

A comunidade universitária participou, nesta segunda-feira (13), do lançamento da pedra fundamental do Campus Integração da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). O ato simbólico marca o início das obras do edifício de Salas de Aula, além de fazer parte das comemorações do 10º aniversário da UNILA, comemorado no dia 12 de janeiro.

“Podemos dizer que a primeira década da UNILA foi marcada pela excelência acadêmica. A UNILA galgou mais de 200 posições no Índice Geral de Cursos (IGC), indicador de qualidade aferido pelo Ministério da Educação. A Universidade cresceu, em termos de qualidade, mais de 50% em todos os rankings, sejam eles nacionais ou regionais. Nosso desafio, para os próximos dez anos, é alcançar a excelência em infraestrutura e, nesse sentido, esta obra que lançamos hoje é apenas o primeiro passo”, destacou o reitor da UNILA, Gleisson Brito. Brito também destacou, durante a cerimônia, a excelência administrativa da Universidade, que está entre as 20 melhores instituições públicas do país no Índice de Governança e Gestão Pública do Tribunal de Contas da União (TCU).

As obras do edifício de salas de aula devem iniciar nos próximos dias. O prédio, projetado pela equipe da Secretaria de Implantação do Campus, terá uma área construída de 2.444,13m², composto por dois pavimentos e 13 salas de aula com capacidade para atender 1.725 alunos. “Uma importante obra para a consolidação da UNILA, já que é na sala de aula que ocorrem as grandes discussões, as novas descobertas e a preparação dos nossos alunos para enfrentar o mundo”, salientou a pró-reitora de Graduação, Carla Grade.

Além do prédio de salas de aula, o Campus Integração também conta com o Alojamento Estudantil, que está em fase de finalização. “Hoje, com o lançamento da pedra fundamental do Campus, vejo o quão resiliente é nossa Universidade. Diante da busca pela nossa autonomia predial, estamos nos reerguendo e nos reinventando. Estamos prestes a entregar as primeiras obras da UNILA. Serão entregues os blocos do alojamento, o Centro de Convivência, as quadras e toda a área urbanizada”, disse o secretário de Implantação do Campus, Aref Kzam. O Plano de Edificações, aprovado pelo Conselho Universitário em setembro de 2019, também prevê que no local seja erguido um edifício de laboratórios e um bloco de almoxarifado e arquivo.

A solenidade contou com a presença do diretor de Gabinete da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Karl Stoeckl, do diretor administrativo-financeiro do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Flaviano da Costa Masnik, além de alunos, servidores técnicos e docentes da UNILA.