Natal de Foz é aberto com a expectativa de atrair mais de 220 mil pessoas

Recepção ao Papai Noel, queima de fogos e espetáculo lúdico marcaram o lançamento, na Praça da Paz, nessa quarta-feira (11). No sábado (14), o espetáculo será no Gramadão de Itaipu, a partir das 20h.

Um dia após o acendimento da iluminação natalina do Gramadão de Itaipu, na Vila A, a abertura oficial da programação do Natal de Foz do Iguaçu levou centenas de pessoas à Praça da Paz, no Centro, na noite dessa quarta-feira (11). “Esperamos repetir o feito do ano passado e receber mais de 220 mil pessoas até o encerramento das atividades”, afirmou o prefeito de Foz, Chico Brasileiro.

Exatamente às 21h30, o acendimento das luzes da decoração e da árvore gigante de 28 metros de altura, seguido por uma queima de fogos, marcou o início da temporada de apresentações do evento, patrocinado pela Itaipu Binacional. As diversas atividades vão até 6 de janeiro, com um intervalo entre os dias 24 e 26 de dezembro. As atrações ocorrem na Praça da Paz e no Gramadão.

Na noite de quarta-feira, o público também pôde acompanhar a chegada do Papai Noel, que recebeu a chave da cidade do prefeito Chico Brasileiro. Antes, a companhia Felchak Produções, de Guarapuava (PR), apresentou o espetáculo “Além do arco-íris”.

“A Itaipu é uma grande apoiadora dos grandes eventos da cidade e não poderia ficar de fora do Natal de Foz”, disse Patrícia Iunovich, superintendente de Comunicação Social e responsável pela Assessoria de Turismo de Itaipu. Na solenidade, ela representou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, impossibilitado de comparecer à cerimônia na Praça da Paz devido a uma agenda de última hora, convocada pelo Ministério de Minas e Energia.

“A Diretoria de Itaipu abraçou esta cidade. Ela é formada por pessoas que moram aqui e vestiram a camisa de Foz para prestigiar a comunidade. Por isso, a empresa tem hoje um grande rol de obras em andamento para melhorar a qualidade de vida da população”, completou Patrícia, que convidou turistas e a população para prestigiarem também o Natal de Foz no Gramadão, na noite deste sábado (14), a partir das 20h.

Na ocasião, os mais de 20 integrantes da Felchak voltam ao palco com a expectativa de, mais uma vez, encantar os espectadores. No Gramadão, os artistas apresentam o espetáculo “O Natal está no Ar”, com bailarinos, malabaristas, trapezistas, atrizes, atores e músicos. No dia 23, eles estarão na Praça da Paz para o fechamento da temporada pré-natalina.

“Itaipu foi e é imprescindível para o Natal de Foz. E o apoio não foi só na Praça da Paz, mas no Gramadão e no conjunto do evento, como um todo”, afirmou Chico Brasileiro. “Quando ficamos em dúvidas se conseguiríamos colocar o Natal na grandeza que esperávamos, Itaipu foi uma das entidades que, por meio do general Silva e Luna, nos apoiou e fez questão de estar ao nosso lado”.

No final do arco-íris, as Cataratas e Foz

“Além do arco-íris”, o show da noite de quarta-feira, prestou uma homenagem ao Paraná e, em especial, à região da tríplice fronteira. O espetáculo também faz deferência à poetisa paranaense Helena Kolody (1912-2004), para quem sonhar era “transportar-se em asas de ouro e aço”.

Na busca por seu sonho, a personagem central – uma menina sonhadora – viaja de locomotiva pelo Estado com um novo amigo, recém-chegado à sua cidade interiorana. Em sua jornada em direção ao arco-íris, ela encontra animais da fauna regional, como a gralha-azul, ave símbolo do Paraná, o lobo-guará, entre outros.

Ao chegar ao fim do arco-íris, ela descobre não um “pote de ouro”, mas as Cataratas do Iguaçu e as belezas naturais da região das três fronteiras, formada por uma diversidade étnica e cultural. “Aqui é onde os povos se encontram”, conclui o narrador.

Réveillon na Praça

Uma festa está sendo programada para a virada do ano, também na Praça da Paz. O anúncio foi feito pela secretária de direitos humanos, Rosa Maria Jerônymo. “O Natal é de todos os iguaçuenses e de quem visita Foz”, afirmou. “Por isso, vamos celebrar a virada do ano aqui também com um show e fogos de artifício”.

Programação

Todas as noites, até 23 de dezembro, o espetáculo “Encantamento” inicia as atrações do palco da Praça da Paz, com o acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel, a partir das 19h30.

O cenário também ganhou um túnel de luz, presépio, Bosque Estrelado, uma estátua do Papai Noel e a Casinha do Noel, instalada no prédio do CAT (Centro de Atendimento ao Turista), em frente à prefeitura, com funcionamento diário das 20h às 22h. A feirinha de Natal estará aberta à visitação no período da noite, sempre a partir das 18 horas.

No Gramadão, os visitantes podem conferir os pinheiros de luz, com mais de 17 metros, uma bola de natal de seis metros de diâmetro e outros elementos decorativos. As árvores e os postes também estão iluminados com bolas de lâmpadas e leds de efeito cascata.

Ainda na Vila A, na catedral de Nossa Senhora de Guadalupe, a decoração conta com pináculos de quatro e seis metros de altura e outra árvore natalina.

O Natal de Foz é uma realização da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Fundação Cultural, com patrocínio de Itaipu Binacional, Eletromil, Produssom, apoio institucional do Foztrans, Guarda Municipal, Polícia Militar e apoio da Solutudo, Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3 e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros.

Para ver a programação completa, acesse o site nataldefoz.com.br.

Foto: Stela Guimarães/Itaipu Binacional