PTI prepara novidades para o retorno dos atendimentos pedagógicos

Agendamentos poderão ser realizados pelas escolas a partir de 15 de março.

Robótica, circuitos elétricos, cidades inteligentes, hortas sustentáveis, programação e sustentabilidade. Estes são alguns dos temas abordados durante as oficinas pedagógicas promovidas pelo Parque Tecnológico Itaipu em 2020. As atividades serão direcionadas a estudantes do 4º ao 7º ano das redes pública e particular de ensino de Foz do Iguaçu e região.

O processo de reestruturação dos atendimentos tem como objetivo proporcionar um aprendizado mais criativo, ativo e tecnológico aos estudantes. A proposta da área de Ciência e Educação para este ano é, não apenas receber os estudantes de toda a região, como também ir até às escolas de Foz do Iguaçu para levar a metodologia as atividades.

“Nos roteiros, sempre traremos uma como proposta um desafio para os estudantes dentro do tema abordado, como algo a ser construído, executado ou decifrado”, explica a analista educacional do PTI, Kamila Raquel Duarte. As atividades são estruturadas com base na atuação do Parque Tecnológico, em quatro vertentes: Energias, Turismo e Cidades, Agronegócio e Segurança de Infraestruturas.

Os roteiros têm duração de até duas horas e meia e serão oferecidos pela equipe do PTI três dias por semana. A partir de 15 de março, os agendamentos poderão ser realizados pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (45) 3576-7172. Até lá, o PTI deve divulgar uma lista com as atividades disponíveis.

Foto: Kiko Sierich/PTI.