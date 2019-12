Secretário faz balanço das ações com servidores da saúde

Nilton Bobato se reuniu hoje com mais de 150 trabalhadores. Conquistas foram comemoradas e compromissos fortalecidos

O vice-prefeito e secretário de saúde Nilton Bobato se reuniu hoje pela manhã com as equipes da pasta para fazer um balanço da gestão, comemorar as conquistas e lançar os novos desafios para melhorar ainda mais o atendimento à população. Durante o encontro, realizado no auditório da Acifi, os diretores e coordenadores dos serviços também apresentaram as ações de cada setor.

“Conseguimos avançar em vários pontos que nos comprometemos ao assumir a gestão (da secretaria de saúde) há seis meses, dentre eles, o fortalecimento da atenção básica com a ampliação de 29 para 48 equipes do programa de estratégia da família, o fim das filas para atendimento e agendamento nas UBSs, e o fim da peregrinação dos usuários na rede com a implantação do RP Saúde, novo sistema de agendamento online de consultas, exames e encaminhamentos”, reforçou Bobato. O RP Saúde foi um dos grandes avanços da pasta e está implantado em praticamente toda a rede e integrará em breve o Hospital Municipal Padre Germano Lauck e o Hospital Ministro Costa Cavalcanti. O novo sistema de informatização foi recentemente premiado pela Rede Cidades Digitais.

“Integramos em um único sistema todas as informações como o prontuário eletrônico que facilita o acesso ao histórico do paciente aos profissionais da rede, facilitando diagnóstico e encaminhamentos, além da eficiência no serviço público”, explicou Bobato. Atualmente, o sistema já possui 20 filas de exames automáticas, ou seja, o paciente já sai da UBS com o agendamento do procedimento.

Desafios

Além de prestar contas dos trabalhos desenvolvidos para atender os compromissos da gestão, Bobato também falou dos desafios da área e selou mais uma vez a prioridade do governo com a saúde pública. “Para melhorar a saúde, precisamos de teimosia e integração entre todos os servidores. Um dos principais desafios da pasta é continuar no processo de resgate da credibilidade na atenção primária, com foco na promoção da saúde, e com isso também transformar uma cultura curativa e biomédica persistente entre a população”, expressou Bobato.

Promoção à saúde

De acordo com o vice-prefeito, a promoção à saúde perpassa por ações governamentais intersetoriais que estão sendo priorizadas pelo governo. “Nesta gestão, o número de academias a céu aberto saltou de 20 para 70, revitalizamos mais de 15 praças e instalamos outros 90 parquinhos infantis, estamos propiciando à população espaços de lazer e convivência que levam a construção de uma vida saudável desde a infância e por consequência a criação de uma cultura de saúde preventiva”, explicou.

Foram mais de R$ 2 milhões investidos na compra destes equipamentos. Além das praças, playgrounds, academias a céu aberto, o esporte e o lazer ainda receberam investimentos como as reformas das quadras esportivas nos bairros, oito campos de futebol novos e três complexos esportivos e de lazer (Praça Almirante Tamandaré, Colombelli e Aporã).

“Se somarmos ainda os investimentos em cultura, construção de ciclovias, jardins de contemplação, pistas de caminhada, abertura da avenida Paraná aos domingos, implantação da coleta seletiva, hortas orgânicas nas escolas e CMEIs, projeto de plantas medicinais no Horto, hortas comunitárias, estamos investindo na constituição de uma sociedade de hábitos mais saudáveis e como consequência investindo na mudança do modelo assistencial em Saúde”, concluiu.

Integração

Esse foi o terceiro grande encontro promovido pela SMSA para falar de gestão e integração com as equipes da pasta. Bobato também explicou que mensalmente se reunirá com todas as equipes em temas estratégicos da pasta. Nesta reunião, o foco foi a divulgação dos dados da dengue, com a prestação de contas das ações e importância do engajamento da rede na prevenção e manejo da doença.