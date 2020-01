Shopping de Foz do Iguaçu encerra sorteio de Natal com mais de 55 mil cupons

Sorteio do Catuaí Palladium Shopping Center foi realizado na última segunda-feira, dia 20. A ganhadora de um HB20 Hatch Sense 2020 participou da campanha com três cupons.

Quando um ano se inicia, renovamos esperanças, metas e planos. E se junto com essas novas possibilidades vier um carro novo também? Essa foi a proposta da campanha Compre e Concorra – Natal 2019 do Catuaí Palladium Shopping Center, que teve sorteio realizado na última segunda-feira, dia 20, às 19h. Foram mais de 55 mil cupons acumulados entre 21 de novembro de 2019 a 19 de janeiro de 2020, contabilizando 60 dias de promoção.

E em meio a tantos cupons e à forte concorrência do público de Foz do Iguaçu, que somou 80% de participação, a ganhadora do HB20 Hatch Sense 2020 foi Juliana Aparecida Gonçalves Maia, da cidade de Ariquemes, em Rondônia. A felizarda veio para Foz em janeiro visitar a irmã. A família dela é natural de Marialva (PR), porém, já moram há muitos anos em Rondônia, mas visitam a cidade das Cataratas constantemente. “Viemos para cá [Ariquemes/RO] quando éramos crianças, pois meu pai trabalhava em garimpos”, conta Juliana. Este é o primeiro veículo dela, que tem 42 anos e atua como consultora de cosméticos autônoma.

A ganhadora, que exalta felicidade, disse ter sido surpreendida. “Não estava nem lembrando do sorteio do carro, quando recebi uma ligação com essa notícia incrível!”, contou Juliana empolgada, que participou da campanha com três cupons, e fez compras nas lojas Hering e Riachuelo do Catuaí Palladium Shopping Center.

Para a escolha do cupom ganhador, Sara, de 4 anos, que passeava com sua mãe no shopping participou dessa importante missão – em meio a uma chuva de cupons, a pequena garantiu a imparcialidade do sorteio. Durante o evento, estiveram presentes lojistas, gerentes de lojas e clientes, que puderam verificar de perto todos os detalhes – além de quem acompanhou ao vivo pelas mídias sociais do shopping (@catuaipalladium).

A campanha foi autorizada pelo Secap nº 02.006239/2019 e 06.006430/2019.