Show Rural Digital: PTI apresenta protótipo de drone de baixo custo para agricultura de precisão

Em fase de aprimoramento, o drone já passou por testes de vazão, voo e geolocalização

Um protótipo de drone de baixo custo que pode ser usado na pulverização de plantações será uma das tecnologias apresentadas no estande do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), durante a 32º edição do Show Rural Coopavel, que deve acontecer entre os dias 03 e 07 de fevereiro, em Cascavel.

O equipamento foi adaptado pela equipe do Centro Latino-americano de Tecnologias Abertas (Celtab) do PTI em parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), utilizando peças de outros drones em desuso.

A agricultura de precisão tem como premissa a utilização de recursos tecnológicos como ferramentas para solução de problemas e aumento da produtividade na lavoura. Desta forma, essas aeronaves não tripuladas são excelentes aliadas no levantamento de dados, ou outras informações específicas sobre uma propriedade.

O modelo desenvolvido pelo PTI permite a aplicação de defensores agrícolas de forma programada, automatizada e segura. Entre as principais vantagens desse método de manejo estão a otimização do uso de insumos, execução de forma rápida e barata, preservação de recursos ambientais e aumento da competitividade.

Em fase de aprimoramento, o drone já passou por testes de vazão, voo e geolocalização.

O Parque Tecnológico está trabalhando ainda no planejamento de uma nova versão com melhores especificações técnicas e potencial de comercialização. A previsão é que o novo exemplar esteja finalizado no segundo semestre deste ano.

O PTI no Show Rural 2020

Além dos drones, produtores, pesquisadores, empreendedores e visitantes em geral poderão conferir de perto uma série de iniciativas do Parque Tecnológico voltadas para a cadeia produtiva do agronegócio que estarão à mostra no estande do PTI na feira, no espaço do Show Rural Digital.

Quem visitar o local poderá conhecer outros produtos do projeto “Fazenda Inteligente”, como, por exemplo, as estações meteorológicas de baixo custo. Esses dispositivos possibilitam a instalação de uma infraestrutura de rede em locais onde não há acesso e, através da aplicação do conceito de Internet das Coisas (IoT), faz a medição dos dados agrometeorológicos para auxiliar a tomada de decisões no campo.

Outro destaque é o biogás, uma fonte alternativa de energia elétrica, térmica e de biocombustível. O Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás) estará no estande apresentando as possibilidades de transformação de dejetos animais em ativos econômicos, a partir da destinação correta desse passivo ambiental para produção energética.

O estande do Parque Tecnológico também terá uma programação de palestras de segunda a sexta-feira, com temas como eficiência energética, inteligência de dados, sistema de plantio direto e inovação e negócios. O diretor superintendente do PTI, general Eduardo Castanheira Garrido Alves, também ministra uma palestra sobre o “PTI e a inovação para o agronegócio” no Fórum de TI das Cooperativas do Paraná, na quinta-feira, 06, às 15h.