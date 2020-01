Últimos dias para se inscrever na Colônia de Férias do Parque das Aves

O atrativo recebe inscrições até o dia 10 de janeiro. Podem participar crianças de 7 a 10 anos

Em época de férias escolares, os pais ficam atentos para as ofertas de atividades para os filhos participarem. E para crianças de 7 a 10 anos, o Parque das Aves preparou sua tradicional Colônia de Férias, com muitas novidades elaboradas pelo Departamento Educação Ambiental do atrativo.

A semana de Colônia de Férias do Parque das Aves acontecerá entre os dias 20 e 24 de janeiro e as inscrições podem ser feitas diretamente no endereço do site parquedasaves.com.br/colonia, até o dia 10 de janeiro. A programação é dividida por dia, mas a criança pode participar também da semana completa.

“A Colônia de Férias do Parque das Aves traz como diferencial a possibilidade de conectar diversão com muito aprendizado em meio à Mata Atlântica, contribuindo para a sua formação crítica e ativa sobre as questões ambientais. Nesta edição teremos muitas novidades e atividades que irão trazer o protagonismo das crianças”, comenta Camila Martins, coordenadora do Departamento de Educação Ambiental do Parque das Aves.

Confira a agenda desta semana repleta de aventuras:

Segunda-feira (20/1)

Tema: DIVERSÃO NA MATA ATLÂNTICA

Durante esta tarde, a criança poderá vivenciar uma importante expressão cultural brasileira em uma oficina de capoeira. Além disso, poderá construir móbiles e pingentes, brinquedos que entretêm e divertem as aves do Parque.

Horário: das 13h às 17h

Inclui lanche (sanduíche, suco e fruta)

Terça-feira (21/1)

Tema: TRATADOR DE AVES

Durante esta tarde, a criança poderá conhecer o trabalho de um tratador no Parque e descobrir como o cardápio das aves é elaborado em um bate-papo com o zootecnista. Além disso, as crianças terão a oportunidade de acompanhar a alimentação de algumas aves e a manutenção dos recintos do Parque.

Horário: das 13h às 17h

Inclui lanche (sanduíche, suco e fruta)

Quarta-feira (22/1)

Tema: DESCOBRINDO A MATA ATLÂNTICA

Neste dia, as crianças poderão conhecer os encantos da biodiversidade da Mata Atlântica descobrindo as missões escondidas por nossos educadores pela trilha do Parque. Além disso, poderão aplicar tudo que aprenderam em uma incrível oficina de construção de miniflorestas, que envolve criatividade, arte e novos aprendizados sobre a importância da conservação da Mata Atlântica.

Horário: das 13h às 17h

Inclui lanche (sanduíche, suco e fruta)

Quinta-feira (23/1)

Tema: SABORES DA MATA ATLÂNTICA

Durante esta tarde, a criança poderá descobrir curiosidades sobre algumas espécies de aves da Mata Atlântica. Na mesma tarde, ela também poderá se deliciar em uma atividade sobre plantas alimentícias não convencionais e alimentação saudável.

Horário: das 13h às 17h

Inclui lanche (sanduíche, suco e fruta)

Sexta-feira (24/1)

Tema: AVENTURA NA MATA ATLÂNTICA

Durante esta tarde, a criança poderá aventurar-se pelo bioma da Mata Atlântica, aprendendo como os indígenas caminhavam pela floresta em uma época que não existia papel nem escrita.

Horário: das 13h às 17h

Inclui lanche (sanduíche, suco e fruta)

Tabela de valores

Para participar de 1 dia: R$ 50,00 por criança

Para participar de 2 dias: R$ 100,00 por criança

Para participar de 3 dias: R$ 135,00 por criança

Para participar de 4 dias: R$ 180,00 por criança

Para participar de 5 dias: R$ 212,00 por criança

Serviço:

Local: Parque das Aves

Data: 20 a 24 de janeiro

Indicação: Para crianças de 7 a 10 anos

Inscrições: até 10/1/2020

Horário: 13h às 17h

Informações e inscrições: parquedasaves.com.br/colonia