Nova ferramenta é implementada para otimizar as solicitações e liberações de acesso ao PTI-BR, de forma segura e ágil

Sistema Passe chega ao ecossistema de inovação do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil para aprimorar e agilizar o processo de entrada.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) acaba de implantar uma nova solução que vem para melhorar ainda mais a experiência de quem vem até o ecossistema de inovação: o sistema Passe. A tecnologia é uma ferramenta de credenciamento, solicitação e liberação de acesso que tem como objetivo trazer mais agilidade e segurança às mais de oito mil pessoas que circulam diariamente pela instituição.

A iniciativa permite um auto credenciamento e controle de liberações de acesso mais eficiente. De acordo com o gerente de Infraestrutura, Segurança e Serviços (ISS), Rudi Eduardo Paetzold, como resultado, a criação da nova ferramenta atenderá não só o propósito de facilitar e automatizar o acesso de pessoas e parceiros ao ecossistema “mas também de promover o aumento da atratividade do Parque”, destacou.

A nova plataforma possibilita a automatização e otimização de todo o processo de gestão de acesso, desde o cadastro do visitante, de veículos até a emissão do crachá. “Será uma forma melhorada tanto para quem vem ao parque, quanto para os usuários que realizarão o processo de liberação”, disse o gerente de Infraestrutura, Segurança e Serviços.

Modernização

Segundo o gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Jaime Villa Junior, a nova ferramenta possui uma performance mais sofisticada e moderna do que a utilizada anteriormente. “O trabalho de desenvolvimento do sistema buscou a criação de uma interface mais intuitiva, moderna e com mais funcionalidades para tornar o processo de liberação de acesso ainda mais rápido”, explicou.

Para o diretor administrativo-financeiro, Flaviano Masnik, a ferramenta é mais uma das iniciativas e adequações realizadas pela instituição visando aperfeiçoar e melhorar a qualidade dos processos, produtos e serviços. “Atuamos com o objetivo de conectar tecnologia, pesquisa e conhecimentos para oferecer soluções que também contribuam o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade”, afirmou.

“O Passe é resultado do esforço e comprometimento das áreas envolvidas com o projeto: Centro de Tecnologias Abertas e IoT, Infraestrutura, Segurança e Serviços e Tecnologia da Informação e Comunicação, que exploraram melhorias necessárias para o adequado funcionamento da ferramenta, beneficiando todo o público do PTI-BR”, complementou o diretor administrativo-financeiro.

Mais funcionalidades

O novo sistema de controle de acesso oferece diversas opções – acompanhadas da garantia de segurança – para facilitar emissão dos crachás e passes de veículos. Entre elas um aplicativo para liberação do acesso pelo celular, a possibilidade de realização de um pré-cadastro pelos visitantes, o acompanhamento em tempo real do status e, ainda, com o desenvolvimento de um novo fluxo, a integração com o sistema da Itaipu Binacional.

Conforme explica o profissional de TIC, Tassio Carneiro Pinheiro, o Passe é plataforma versátil e de usabilidade amigável, criada com tecnologias atualizada e modernas. “O que possibilitou a inserção de um novo fluxo de solicitações de entrada por meio do aplicativo mobile, agilizando essas solicitações pelos visitantes, que a partir de agora podem ser requisitadas pelos mesmos, seguindo para aprovação do autorizante”, contou. “Também contempla a importação de várias solicitações de entradas via arquivo, onde nesses casos os organizadores de eventos podem enviar uma planilha com os dados dos visitantes e assim rapidamente serem lançados pelas equipes do PTI-BR”, complementou.

O coordenador da área de Infraestrutura, Segurança e Serviços (ISS), Adriano La Serra Redondo, também ressaltou que, a nova plataforma Passe automatizou tarefas que normalmente eram realizadas manualmente pela equipe. “Proporcionando otimização do tempo e redução da fila de espera, experiência que será extremamente positiva aos visitantes do PTI-BR”, concluiu.

Por fim, o projeto focou em atender os interesses de um Parque Tecnológico mais eficiente, trazendo o uso de tecnologias como um dos pilares fundamentais para automatização dos processos de forma eficaz e efetiva.

Acesso: A plataforma pode ser acessada por meio do link: https://passe.pti.org.br/ ou baixada na versão aplicativo clicando aqui.

Créditos: Kiko Sierich/PTI-BR.