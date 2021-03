Novas empresas com soluções inovadoras são incubadas pelo PTI

A partir de março deste ano, mais 10 novas empresas serão incubadas pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR). Todas elas são startups que desenvolvem soluções tecnológicas inovadoras.

As 10 empresas foram selecionadas em dezembro de 2020 pela Incubadora Santos Dumont, que oferecerá suporte gerencial, facilitando a interação com o meio empresarial, científico, tecnológico e financeiro. Além disso, a instalação desses empreendimentos no PTI vai ajudar na inserção, no crescimento e na consolidação das mesmas no mercado.

Cada uma dessas startups receberá aporte de R$ 32 mil, que serão investidos no próprio negócio, e contará também com mentorias e com especialistas de diversas áreas para promover o amadurecimento do produto no primeiro semestre de incubação.

Esse amadurecimento é verificado periodicamente pela Incubadora Santos do Dumont, a partir de avaliações trimestrais com metas previamente estabelecidas para cada estágio do negócio. Desse modo, a empresa é preparada para o segundo semestre de incubação, quando o principal objetivo passa a ser a inserção dos produtos e serviços no mercado.

Segundo o Diretor Superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, a iniciativa da Incubadora Santos Dummont é muito importante para Foz do Iguaçu. “O objetivo é diversificar a economia da região e aumentar as oportunidades de emprego, incentivando o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Queremos reforçar a inovação aberta. O Paraná tem 18 Parques Tecnológicos, que precisam atuar com sinergia e sempre com a visão de compartilhar o conhecimento e facilitar o trabalho dos empreendedores para gerar mais empregos e inovação”, explicou.

Confira abaixo as 10 empresas incubadas pelo PTI:

Acqua Fish

Central de monitoramento, gerenciamento e automatização para aquicultura, entregando dados e métricas sobre a água e os agentes externos que impactam no processo produtivo.

CMS Tecnologia

Sistema que objetiva atuar na redução de glosas técnicas (faturamentos não recebidos ou recusados) nas contas hospitalares, por meio de um software integrado, que proporcionará a identificação da glosa e a comunicação entre os médicos, líderes, auditores e diretores institucionais.

Daga Agrinavi

O principal produto da Daga Agrinavi desenvolvido é o GPS AGP. Esse GPS vem com uma precisão de 30 centímetros com comunicação bluetooth enquanto outros na mesma faixa de valor tem precisão de 1,5 a 3 metros. Isso traz economia e confiança para o agricultor.

Farol 4.0

A solução consiste na implementação de um sistema automatizado capaz de coletar os dados em tempo real do processo produtivo e proporcionar informações online, rápidas e confiáveis para a tomada de decisão.

FastGet

Oferece um conjunto de soluções que ajudam estabelecimentos do ramo food service a melhorar a experiência do cliente, oferecendo mais agilidade no atendimento, melhorando a gestão, e reduzindo erros e custos operacionais.

Horta Box

Marketplace de alimentação natural onde viabiliza a pequenos produtores rurais venderem seus produtos de forma justa e eficiente. Eliminando intermediários na comercialização de produtos naturais, é possível proporcionar aos produtores uma maior rentabilidade e ao consumidor final alimentos mais frescos e baratos.

MapForest 4.0

Oferece uma plataforma geoespacial que visa integrar as informações públicas e privadas do setor florestal em um único sistema, com módulos de ferramentas de gestão espacial e analíticas que permitirão que produtores florestais, investidores e outros players do mercado realizem análises na cadeia de suprimentos florestais regionais e nacional.

Otimix

Solução baseada em software inteligente que auxilia no planejamento e tomada de decisões de negócios. É capaz de identificar recursos e restrições da empresa e gerar os melhores resultados alinhados com as estratégias da empresa.

Pato Inovação

Empresa que utiliza resíduos da agroindústria como fonte de matéria-prima para a produção de produtos com valor agregado. Os produtos atuam como fonte de energia em forma de carvão vegetal, e também, como corretivos de solos para a agricultura.

Um Bom App

É um aplicativo que fornece um marketplace que conecta as empresas que têm excedentes de alimentos com o público que quer reutilizá-los. Os clientes compram através do aplicativo, no perfil do estabelecimento mais próximo dele, com desconto de até 80% do preço normal.

Foto: Kiko Sierich/PTI