Números de dezembro confirmam retomada do turismo em Foz do Iguaçu

Balanço da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos apontou aumento no fluxo de passageiros no Aeroporto e na Rodoviária

Seja pelo ar ou pela terra, o fluxo de viajantes em Foz do Iguaçu aos poucos vai voltando ao normal. Um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu nesta quinta-feira (14) demonstra que o processo de retomada do turismo está em ritmo acelerado.

De acordo com os dados, o fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu em dezembro foi de 76.765 – volume 14% maior do que o registrado em novembro e melhor marca desde abril, quando o número de casos de Covid-19 começou a aumentar no País. Em relação às chegadas e partidas de aeronaves, o crescimento foi de 25%.

Na Rodoviária Internacional de Foz também houve crescimento no volume de passageiros em dezembro – foi o terceiro melhor mês do ano, atrás apenas de janeiro e fevereiro. Em relação a novembro, o movimento foi 30% maior, com 50.737 pessoas embarcando ou desembarcando na cidade.

Esse aumento teve reflexo nos principais atrativos da cidade (Itaipu, Parque Nacional do Iguaçu, Marco das Três Fronteiras e Parque das Aves), que registraram um acréscimo de 15% no movimento em comparação com novembro.

“Os números mostram que estamos em pleno processo de aceleração do setor. Com todos os devidos cuidados, estamos mostrando que Foz do Iguaçu é um destino seguro para todos”, destaca o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli.

O mesmo boletim aponta que no mês de dezembro foram realizados 88 atendimentos por meio do Teletur.