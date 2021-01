Obras da Prainha de Itaipu em Santa Terezinha são concluídas

Abertura depende do controle da pandemia do novo coronavírus

A Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu concluiu a tão esperada obra completa de revitalização do Terminal Turístico Alvorada de Itaipu, também conhecida como Prainha de Itaipu.

Desde 2018, o local passou por uma grande reforma e estava fechado para visitantes. A previsão de reabertura está prevista assim que o momento mais crítico da pandemia passar.

A Prainha passou por uma grande modernização, que encantará moradores da região e turistas.

O acesso ao Terminal Turístico Itaipu terá 14 quilômetros de ciclovia, que liga a cidade até a prainha, com um ponto de apoio ao ciclista ao final da ciclovia que fica na entrada da praia.

Um novo e moderno portal de acesso dará as boas-vindas aos visitantes, assim como o ponto de apoio ao turista, que conta com sala de recepção e atendimento, ambulatório, copa e sala de estar, estacionamento para viaturas e cobertura para ambulância.

A orla da prainha foi totalmente modificada, com um visual moderno e arrojado, aspecto arquitetônico semelhante a uma orla de cidades litorâneas e contempla novo pavimento, paisagismo e iluminação total em led. A orla faz a ligação com uma pista para caminhada e caminho do bosque, garantindo acessibilidade e mobilidade em todo o Terminal Turístico, até o píer externo e o acesso aos quiosques e entrada do espaço.

O Mirante, uma marca da prainha, foi revitalizado, iluminado, e fará parte do cenário com uma iluminação cênica e ornamental, voltando a ser referência e cartão postal.

A nova praça das águas é outra grande atração que encantará a todos. Inspirada em projetos internacionais, ela tem como destaque os jatos d’água, onde os visitantes podem se refrescar ou se divertir. É um projeto com total acessibilidade.

A praça do sol, tendo a principal atração à vista do pôr-do-sol, voltada para o lago e barragem de Itaipu, será uma paisagem que deslumbrará os novos visitantes.

Próximo a Praça das Águas e do Sol, foi implantado um playground para que as crianças também tenham muito mais opções de lazer e diversão.

O novo centro gastronômico vai oferecer uma nova experiência com o melhor da gastronomia regional e uma vista especial para a Praça das Águas e o pôr-do-sol, que é todo especial e único no Lago de Itaipu.

Foi realizada ainda a pavimentação asfáltica em todos os acessos e a revitalização do Pavilhão Multiuso, um novo espaço adequado para eventos com espaços para até 400 pessoas.

Novos quiosques e banheiros foram implantados, num conceito moderno e adequado a todas as normas sanitárias e de acessibilidade vigentes. Além de um paisagismo moderno, iluminação cênica, que torna o Terminal Turístico Alvorada de Itaipu um lugar único em nossa região, preservando todo o verde existente no local.

Agora, basta aguardar a reabertura da nova prainha, totalmente revitalizada e remodelada, oferecendo o melhor aos seus usuários.

Sem dúvidas, a obra trará muito mais qualidade de vida e momentos de lazer para os itaipuenses e visitantes.

Foto: Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu