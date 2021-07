Oportunidade para empresas de tecnologia será lançada no edital Smart Vitrine a partir de 07 de julho

O edital Smart Vitrine será a porta de entrada de tecnologias de impacto e resultado, no primeiro bairro Sandbox inteligente do Brasil.

O edital Smart Vitrine será o meio pelo qual as empresas que oferecem tecnologias em cidades inteligentes poderão se cadastrar para fazer parte do primeiro bairro Sandbox inteligente do Brasil, o Vila A Inteligente. O edital, promovido pelo Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Inmetro, Companhia Paranaense de Energia (Copel), Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e Itaipu Binacional, em parceria com o Connected Smart Cities & Mobility, será lançado oficialmente em 07 de julho.

O Smart Vitrine será apresentado em uma série temática, em 5 programas semanais, com duração de 2 horas cada. As inscrições para acompanhar a série, gratuita, devem ser feitas pelo Portal [ https://evento.connectedsmartcities.com.br/ ]

As empresas devem propor soluções que possam ser testadas e implementadas em ambiente de experimentação e testes (Sandbox), de modo que as informações institucionais sejam protegidas contra vazamentos de dados. O propósito é resolver problemas reais da população e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos do Bairro Itaipu A (Vila A).

Decreto Municipal

O Decreto Municipal de Foz do Iguaçu nº 28.244, de 23/06/2020, permite selecionar empresas com soluções de Smart Cities, que atendam demandas da sociedade e dos serviços públicos. Desta forma, as instituições ganham visibilidade por meio da exposição, testes e validação das tecnologias.

Ambiente de experimentação e validação de tecnologias

A Vila A será o primeiro e maior bairro público inteligente do Brasil. As soluções tecnológicas que serão apresentadas nas propostas devem ser enquadradas em um dos seguintes eixos temáticos: Meio Ambiente; Tecnologia e Inovação; Segurança; Economia; Finanças ou Empreendedorismo; Governança; Urbanismo; Saúde; Educação; Energia; Habitação; Esporte, Cultura ou Recreação; Telecomunicações; Mobilidade e Acessibilidade; Agricultura; Saneamento; ou Turismo.

Etapas da seleção

Para participar do edital, será necessária a inscrição das propostas, a análise de elegibilidade, a avaliação, a pré-seleção, a instalação das soluções, a elaboração do contrato, a escolha das propostas, e a reunião com as empresas inscritas.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas através de preenchimento do formulário online, além do link para seu Pitch Deck e Pitch Vídeo. Serão aceitas inscrições de empresas de base tecnológica e startups brasileiras que estejam constituídas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), matriz da Receita Federal, que atendam às condições descritas no edital.

Propostas que contribuam para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 ou a melhoria da qualidade de vida de Pessoas com Deficiências (PcD), terão prioridade na seleção. Dúvidas ou questionamentos referentes ao edital devem ser solucionadas pelo e-mail: [ vila.a.inteligente@pti.org.br ]

Série Temática – Lançamento do Edital Smart Vitrine no Vila A Inteligente

Datas: 07/07, 21/07, 04/08, 18/08 e 01/09/21.

Local: Interessados devem fazer a inscrição prévia pelo Portal https://evento.connectedsmartcities.com.br/

Horário: 9h00 às 11h00

Créditos: Kiko Sierich/PTI