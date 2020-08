Pacientes do HMCC vencem a covid-19 e têm reencontros emocionantes com a família

Depois de altos em baixos, o final foi feliz para dois pacientes, nesta sexta-feira (31), em Foz do Iguaçu.

A sexta-feira (31) foi de muita comemoração e emoção no Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), em Foz do Iguaçu, graças às histórias de superação de Tiago Vaccari (35 anos) e Fernando Priess (47 anos).

Vaccari, que é profissional terceirizado do HMCC, ficou dez dias internado entre enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enfrentando a covid-19. Esposa, filha e colegas de trabalho o aguardaram ansiosamente do lado de fora. “Faltam palavras para agradecer tudo que fizeram por mim. Não foram dias fáceis, mas eu venci. Obrigado a minha família, aos meus amigos e a todos por tudo que fizeram por mim”, disse.

A batalha foi mais longa para Priess, professor morador de Santa Terezinha de Itaipu. Foram 22 dias internado, 14 deles em UTI, em estado grave e intubado. Na saída, ao ser conduzido pela equipe multidisciplinar, foi surpreendido ao ver familiares e amigos e não segurou as lágrimas. Ao som de “Como é grande o meu amor por você” e “Entra na minha casa, entra na minha vida”, Priess não conseguiu falar.

“Durante as internações eles passaram por altos e baixos e agora eles saem do hospital recuperados. É uma vitória, obrigado por nos darem a honra de cuidar de cada um de vocês”, disse o diretor técnico do HMCC, o médico Rodrigo Romanini.

O HMCC registra até o momento 58 altas de pacientes recuperados por covid-19, de um total de 96 internações. O centro hospitalar conta com 47 leitos, sendo 20 de UTI, sete de semi-intensiva e 20 leitos na Unidade de Transição.

Itaipu realocou recursos na ordem de R$ 24 milhões contra a covid-19. Desse total, R$ 15 milhões foram destinados à criação de uma ala exclusiva para tratamento de pacientes graves da doença no HMCC. Parte dessa verba também foi direcionada para a compra de insumos e medicamentos das regionais de saúde municípios de abrangência da usina. A empresa ainda reservou R$ 5,5 milhões a entidades assistenciais da região.

Com informações da Assessoria do HMCC

Fotos: Débora Black/HMCC