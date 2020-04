Paraguai ajusta plano para flexibilizar a quarentena e retomar a economia

O plano de reabertura será gradual e todas as normas serão apresentadas pelo governo assim que forem concluídas.

Em uma entrevista coletiva no Palácio do Governo Paraguaio na tarde desta segunda-feira (20), o ministro da Saúde Pública, Julio Mazzoleni, disse que o país está estudando medidas para flexibilizar a quarentena e retomar a economia.

Segundo o ministro, será colocado em primeiro plano os setores de maior importância e com menos impacto na saúde dos cidadãos. Ele esclareceu que independentemente do que for relaxado, as medidas de distanciamento e higiene devem permanecer o tempo todo.

Mazzoleni também admitiu que a quarentena por um longo período não é bom para a economia e poderá prejudicar a população, gerando desemprego e caos financeiro em todos os setores.

As medidas de flexibilização da quarentena será divulgada nos próximos dias e trará alívio aos empresários e trabalhadores. O plano de reabertura será gradual e todas as normas serão apresentadas pelo governo assim que forem concluídas.

Em relação à educação, ele disse que não há possibilidade de retomar as aulas antes do dia 1º de setembro, devido os riscos de disseminação da COVID-19 e também de outras doenças respiratórias.