Paraná vai decretar lockdown

O governador Ratinho Júnior vai decretar lockdown no Paraná a partir da próxima quarta-feira (1) devido ao aumento dos casos da Covid-19. As medidas estão sendo estudadas e deverão ser regionais, de acordo com a realidade de cada local. Nas regiões com lockdown, a medida terá duração de 14 dias. Os detalhes ainda estão sendo discutidos pela equipe técnica do governo e deverão ser anunciados amanhã, quando o decreto será editado.

Parte da equipe do palácio Iguaçu relutou em adotar a medida drástica, mas diante do aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado, a decisão foi que o lockdown pode ser a única ferramenta momentânea para evitar que o quadro piore ainda mais.

Fonte: https://ricmais.com.br/noticias/politica/marc-sousa/lockdown-parana/