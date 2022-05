Parceria irá promover a transformação digital de restaurantes, hotéis e bares de Foz do Iguaçu

Plataforma de gestão gastronômica da startup FastGet, será implantada em estabelecimentos da cidade, melhorando a experiência com os clientes e otimizando processos.

Com o propósito de promover a transformação digital dos estabelecimentos de Foz do Iguaçu, foi lançada oficialmente na tarde desta quinta-feira (28), a parceria entre a plataforma de gestão gastronômica FastGet, startup incubada no Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), e o Sindicato dos Hotéis Restaurantes Bares e Similares (Sindhotéis).

A parceria, que disponibilizará a ferramenta para uso dos bares, restaurantes e hotéis da cidade, foi oportunizada pelo PTI-BR. A plataforma reúne funcionalidades como o cardápio digital, pedidos no local, delivery, pagamentos online, reservas de mesa, interação via whatsapp, entre outras. O lançamento ocorreu no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, primeiro case de utilização da plataforma na cidade.

A ação pretende melhorar o relacionamento e a experiência de consumo dos clientes e promover uma maior divulgação dos atrativos e reforçando o trade gastronômico, além do aspecto turístico. A iniciativa, está ainda, relacionada ao eixo estratégico de Smart Cities, com a disponibilização e fomento a geração de negócios que tornem as cidades digitais e com maior acessibilidade.

Soluções inovadoras

De acordo com diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, o Parque Tecnológico Itaipu possui, entre as suas atuações, o viés para o empreendedorismo e a inovação. “Esse lançamento é um dos resultados das nossas vertentes. Estamos trabalhando para cada vez transformar nossa cidade em um polo de tecnologia e inovação”, destacou.

“A FastGet juntamente com o Sindhotéis está disponibilizando essa plataforma onde serão atendidas as expectativas dos empreendedores e dos turistas. Nosso objetivo final é proporcionar um destino inteligente, onde cada vez mais ele se sinta confortável e possa aproveitar ao máximo o seu destino”, complementou.

Para o presidente do Sindhotéis, Marcelo Martini, essa é uma solução a mais para a categoria e que vem ao encontro com a necessidade do destino turístico de Foz do Iguaçu. “A partir dessa parceria com a FastGet podemos desenvolver uma plataforma totalmente completa para atender os bares, hotéis e restaurantes e a cada necessidade nova vamos modernizando o sistema. Isso só está sendo possível graças ao trabalho da Itaipu Binacional e do PTI que tem buscado transformar o nosso destino em um destino de inovação tecnológica”, afirmou.

Segundo o diretor comercial da FastGet, Leandro Valério, a parceria vem para fomentar a gastronomia regional em Foz do Iguaçu, por meio da transformação digital, alinhando as estratégias inovadoras do Sindhotéis ao ecossistema de inovação do PTI. “Estamos agora com a missão, juntamente com o PTI e o Sindhotéis de ajudar nessa transformação digital do segmento e também andando em conjunto com a frente de Smart Cities, trazendo essa inovação para Foz”, afirmou. “O PTI além de ter várias expertises no setor de inovação e estar conectado mundialmente auxilia e presta muito suporte as startups que estão iniciando”, revelou o diretor comercial da FastGet.

Presenças

Também estiveram presentes na cerimônia de lançamento o diretor de negócios de inovação do PTI-BR, Rodrigo Régis; secretário de turismo, Paulo Angeli; presidente do Contur, Yuri Benites; presidente do Codefoz e do Visit Iguassu, Filipe Gonzalez; diretor do Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, Anderson Voltolini; vice-presidente da ABIH Jeferson Amorim e demais autoridades.

Saiba mais sobre a FastGet

A ferramenta foi desenvolvida com a proposta de ajudar estabelecimentos comerciais de food service a se transformarem digitalmente. Com mais de 1.600 clientes em todos os estados do Brasil, a plataforma 100% online, oferece cardápio digital com categorias, fotos, descrição, complementos e parametriza as formas de vendas, seja presencialmente, delivery, take-away, drive-in ou drive-thru.

Os benefícios da ferramenta são diversos, tanto para os estabelecimentos quanto para os clientes: desde a redução de custos com funcionários, agilidade, impressão e reimpressão de cardápio, diminuição de filas à redução de erros e retrabalhos. Enquanto o dinamismo do cardápio digital permite alterar preços e disponibilidade de itens em tempo real, fazer promoções, diferenciar cardápios de salão e delivery.

Créditos: Kiko Sierich/PTI.