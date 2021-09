Parceria PTI-BR em Marechal Cândido Rondon

PTI-BR, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon e Sicredi assinam novo termo de cooperação para estimular empreendedorismo.

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon (PR) e o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) assinaram, nesta quarta-feira (21), um novo termo de cooperação para fomentar o empreendedorismo e a inovação no município.

A parceria vai viabilizar investimentos em novas startups da região, através da Incubadora Santos Dumont, na unidade de Marechal Cândido Rondon.

O acordo de cooperação foi assinado pelo general Eduardo Garrido, diretor superintendente do PTI-BR; o prefeito Marcio Rauber, de Marechal Cândido Rondon; Fernando Ferner e Adolfo Freitag, diretor executivo e presidente do Sicredi Aliança PR/SP, respectivamente. Também estiveram presentes no evento diversos vereadores e secretários municipais.

Através desse novo acordo, a prefeitura e o PTI-BR trabalharão conjuntamente para incentivar as ações de inovação em Marechal, com investimento superior a R$ 100 mil por ano. Além disso, o Sicredi e o Parque Tecnológico devem estimular projetos de inovação aberta e fomento ao empreendedorismo no agronegócio, com investimento inicial de R$ 55 mil ao ano.

Região Oeste

Para o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Rauber, o objetivo é focar em iniciativas que possam estimular novas empresas, em especial na área do agronegócio, beneficiando não só o município, mas toda a região oeste do Paraná.

“Estamos fazendo um novo acordo direcionando as nossas ações para empreendedorismo e inovação, focando em resultados. Queremos dar nova vida a unidade Santos Dumont, do PTI-BR, aqui em Marechal e esperamos que a toda a região oeste do nosso Estado seja beneficiada com a formação de novas empresas”, disse o prefeito.

Segundo o diretor de expansão global da ExoHub, Michel Costa, Marechal Cândido Rondon possui as qualidades essenciais para investimentos na inovação.

“Para nós, da ExoHub, é um prazer investir em uma cidade como Marechal Cândido Rondon. Nós representamos um dos braços do investimento nessa parceria e enxergamos, aqui no município, o melhor local para fazer esse aporte. Isso se deve não apenas devido ao agronegócio, mas também pela cultura empreendedora que está aqui instalada”, explicou Michel Costa.

Alinhamento com Itaipu

Para o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, o novo termo de cooperação está alinhado com a missão da Itaipu Binacional, pois o objetivo é levar desenvolvimento para a região.

“Nós somos uma Fundação mantida pela Itaipu e estamos alinhados com as suas diretrizes e orientações. É o que temos buscado em vários projetos, principalmente em Foz do Iguaçu. Aqui em Marechal, essa iniciativa se encaixa muito bem com nossas ações para empreendedorismo, inovação e agronegócio. Quando fortalecemos a nossa unidade, da Incubadora Santos Dumont, aqui em Marechal, quem ganha é a região, com geração de renda, mais empregos e melhor qualidade de vida”, afirmou o general Eduardo Garrido.

Novos negócios

Segundo o diretor executivo do Sicredi, Fernando Ferner, o planejamento estratégico da sua empresa prevê, até 2023, um olhar para a inovação.

“Nosso planejamento estratégico contempla ações para investir, apoiar e incentivar as inovações regionais. Recebemos o contato do PTI-BR para que pudéssemos estar juntos nesse grande projeto aqui em Marechal. Com isso, esperamos gerar novos negócios, novos empregos”, explicou Ferner.

Créditos: PTI-BR