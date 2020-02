Parque das Aves espera receber mais de 22 mil visitantes no Carnaval

A estimativa de visitação é a maior dos últimos três anos e confirma o crescimento contínuo e sustentável do atrativo

O Parque das Aves deve receber mais de 22 mil visitantes neste feriado facultativo de Carnaval. O atrativo é um dos mais visitados do Destino Iguaçu e em 2020 deve continuar a bater seus próprios recordes de visitação. A expectativa é a maior dos últimos três anos e reforça a estratégia de crescimento sustentável do atrativo.

Segundo a Diretora Administrativa do Parque das Aves, Jurema Fernandes, nesta época do ano muitas pessoas estão sem planos para o Carnaval e, ao mesmo tempo, querem fugir da folia. A solução pode estar em meio à natureza e vivendo uma experiência próxima a espécies da Mata Atlântica para quem quer tranquilidade no feriadão.

“A tradição do Carnaval no Brasil abrange inclusive quem não curte a folia e quer fugir da agitação tradicional. O Parque das Aves reúne a biodiversidade de mais de 130 espécies diferentes de aves da Mata Atlântica e a cidade tem uma ótima infraestrutura para oferecer aos turistas”.

Economia regional

Mesmo não estando na roda da agitação dos foliões, como São Paulo, Rio de Janeiro e cidades da região Nordeste, Foz do Iguaçu se destaca por ser um dos destinos mais procurados nesta época do ano justamente por trazer opções para quem quer ficar longe de toda movimentação dos blocos de rua, samba e folia.

Segundo dados do Observatório do Turismo de Foz do Iguaçu, esse é um dos períodos do ano que a cidade mais recebe turistas. A expectativa de alta no fluxo de visitantes promete aquecer a economia, movimentando diferentes setores como comércio, serviços e hotelaria.

“Foz do Iguaçu é o principal destino do Paraná e um dos mais procurados no Brasil para quem quer fugir dessa tradicional festa brasileira, e a expectativa é que setores ligados ao turismo local também se beneficiem com a chegada de visitantes”, diz Jurema.