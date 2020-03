Parque das Aves permanece aberto e reforça ações contra o novo Coronavírus

Por ser um passeio ao ar livre e sem necessidade de aglomeração intensa de pessoas, o atrativo se manterá aberto, mas adota novas medidas preventivas para evitar contágio e lança campanha #JuntosPelaComunidade para conscientização da população.

O Parque das Aves adotou algumas medidas preventivas após a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerar o coronavírus (Covid-19) uma pandemia, em sintonia com ações estratégicas e assertivas sendo praticadas pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. As medidas visam proteger as pessoas sem criar alarmismo, para evitar pânico na população.

O Parque das Aves reconhece a importância de atuar como comunidade, implementando as medidas mais rígidas sempre, pensando no bem de todos.

“Nossa gratidão e apoio à Prefeitura por sua postura proativa e corajosa na tomada rápida de decisões nesta situação”, fala Carmel.

Vale destacar que até o momento nenhum caso de Covid-19 foi registrado em Foz do Iguaçu (PR).

As principais medidas são:

– Distanciamento social, com placas e equipe reforçando de maneira intensiva a regra de manter distância física um do outro;

– Instalação de pias e múltiplas estações de álcool em gel, com comunicações sobre importância e método de lavar as mãos;

– Comunicações escritas e verbais durante a trilha sobre a importância de proteger a comunidade;

– Limpeza rigorosa e constante, executada pela equipe toda, de trincos e maçanetas, corrimãos e qualquer item de contato físico, com distribuição de kits de limpeza e capacitação. A partir desta segunda-feira (16), terá um colaborador do Parque em cada porta de viveiro, para que visitantes não precisem ter contato físico qualquer com puxadores de porta, e para minimizar drasticamente contato por muitas pessoas em objetos físicos;

– Alterações de trilha e infraestrutura, inclusive saída alternativa do Parque que não passa por um prédio. Isso significa que não existe em momento algum obrigatoriedade de entrar em espaços ou veículos fechados; e

– Práticas internas para cuidar e monitorar a saúde dos nossos colaboradores, a família Parque das Aves.

As novas diretrizes estão em consonância com os governos federal, estadual e municipal. O atrativo continua monitorando a situação e adaptando protocolos e capacitações conforme atualizações e orientações, e aprimorando as práticas de maneira constante.

Segundo a diretora geral do Parque das Aves, Carmel Croukamp, o atrativo acompanha atentamente os cenários nacional e internacional e atua em consonância com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde.

“O Parque das Aves é um passeio ao ar livre, sem necessidade de aglomeração intensa de pessoas, e estamos trabalhando pensando no bem-estar da nossa comunidade. Para proteger a saúde de colaboradores e visitantes, como sempre fazemos, implementamos medidas rigorosas”.

Carmel acrescenta ainda que as medidas visam proteger as pessoas mais vulneráveis a essa doença, evitando a superlotação do sistema de saúde e freando o avanço da pandemia. Ao mesmo tempo, em solidariedade com a indústria de turismo de Foz do Iguaçu, o Parque das Aves quer ser um exemplo positivo.

“É nosso papel como um dos atrativos turísticos mais visitados da cidade em nos posicionar de maneira muito assertiva e enérgica, evitando o pânico, mas também controlando a propagação da doença. Somos sempre muito proativos em nossas ações, e responsáveis quanto aos nossos posicionamentos, e não poderia ser diferente nesta situação”, finaliza Carmel.

Caso o Parque receba a orientação das autoridades municipais de fechamento temporário do atrativo, ou outras medidas a serem tomadas segundo orientação dos órgãos de saúde pública, o atrativo acatará imediatamente.

Campanha de conscientização

Com o objetivo de somar esforços e alertar a população, o Parque lança a campanha nas redes sociais e em sua trilha #JuntosPelaComunidade, conversando sobre os métodos e medidas de prevenção sendo tomadas pelo atrativo.

“Vamos falar e explicar algumas medidas durante a trilha em placas e através da nossa equipe capacitada no assunto. Fazemos questão disso, para que cada visitante leve exemplos positivos dessas medidas que ajudam muito, muito mesmo, a proteger comunidades e pessoas”, diz Carmel.

Eventos suspensos

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, a fim de evitar aglomerações em locais fechados, reuniões e eventos foram temporariamente cancelados, como o Congresso ALPZA (Associação Latinoamericana de Zoológicos e Aquários), programado para os dias 1° a 5 de junho. Além disso, o início das atividades do Curso SOS Fauna e do Clubinho Guardiões da Mata Atlântica foram também postergadas por tempo indeterminado.

Já quanto aos programas de visitas monitoradas, realizados pelo Departamento de Educação Ambiental do Parque das Aves, os grupos serão recebidos por educadores ambientais e farão a visita sozinhos.

Os eventos internos, como aulas de inglês e espanhol dos funcionários, foram temporariamente suspensas, e as próximas reuniões, com menos de 15 pessoas, serão feitas em espaços abertos.

O Parque das Aves reforça que apenas as atividades educativas, que envolvam grupos e que por definição dificultem o distanciamento social, estão suspensas neste momento, incluindo visitas escolares. Em solidariedade à comunidade e de acordo com as políticas públicas adotadas pela Prefeitura e órgãos de saúde, o atrativo está promovendo ativamente o distanciamento social, que é a prática de manter a distância mínima de 1 metro entre pessoas, como complemento essencial de medidas que ajudam a frear a transmissão do Covid-19.