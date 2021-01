Parque das Aves recebe mais de 8 mil pessoas no feriadão de Ano Novo

Reveillon no atrativo seguiu todas as normas sanitárias de distanciamento social. Para um período de pandemia e retomada da atividade, o número é positivo

O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, recebeu 8.274 visitantes no feriadão da virada do ano de 2021, que foi do dia 31 de dezembro a 3 de janeiro – foram 7.388 pessoas apenas nos primeiros 3 dias do ano. A visitação superou a expectativa inicial de 7 mil turistas e respeitou a lotação máxima de até 3.500 pessoas por dia, deixando o atrativo mais visitado de Foz do Iguaçu, depois das Cataratas, bastante movimentado.

Por questões de segurança, a lotação não superou o movimento dos anos anteriores nesse período. Ao longo da trilha de cerca de 2 quilômetros, monitores reforçaram o uso de máscaras e distanciamento social para apreciar aves da Mata Atlântica.

O Parque investiu bastante em infraestrutura adequada para receber os turistas da melhor forma possível. Além de seguir rigorosamente todos os protocolos de distanciamento social contra o Covid-19 estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, o atrativo montou uma barreira sanitária, com tapete sanitizante, limpeza extra em itens de toque e estações de álcool em gel.

Carmel Croukamp, CEO do Parque das Aves, comemora o resultado tanto do Natal quanto do Ano Novo e considera surpreendente para um período de pandemia e retomada da atividade.

“Foz do Iguaçu foi pioneira no Brasil em adotar rigorosos protocolos de segurança sanitária para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, e agora é recompensada com o aumento do número de visitantes, além de ser referência para outras cidades brasileiras que também têm no turismo uma das bases de sua economia”, diz.

A gestora prevê um bom começo de ano com a retomada do turismo de forma segura e sustentável, confirmando a resiliência do Parque em sobreviver a dificuldades e a capacidade indutora de Foz do Iguaçu em atrair turistas do mundo todo.

Retomada

A expectativa dos administradores é que num futuro próximo o Parque das Aves volte a receber turistas em números iguais ou superiores ao período pré-pandemia. Isso porque diversos países do mundo já estão promovendo a vacinação em massa.

Entretanto, até que isso não se torne uma realidade no Brasil, o atrativo vai continuar com as regras firmes de segurança e distanciamento e seguindo à risca os protocolos estabelecidos pelas autoridades.

Carmel acrescenta ainda que os turistas podem conhecer o atrativo tranquilos, pois o local está totalmente preparado para receber os visitantes com segurança neste momento de alta temporada.

“O Parque das Aves está todo sinalizado com o distanciamento necessário entre as pessoas, há álcool em gel em diversos pontos espalhados pela trilha e o uso de máscara é obrigatório durante todo o percurso”.