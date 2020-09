Parque das Aves tem feriado marcado pela retomada da visitação

Seguindo todas as regras de segurança sanitária, visitação no feriado marca retomada gradativa do atrativo.

No final de semana do feriado de 7 setembro, 4.105 pessoas passaram pelo Parque das Aves entre sexta, sábado e domingo, 20% delas eram de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu. Só no domingo, data que antecedeu o feriado, foram 2.474 visitantes no Parque.

Segundo a diretora administrativa do Parque, Jurema Fernandes, o número de visitantes foi muito próximo da previsão, o que fez com que o atrativo se preparasse para essa data.

“Ficamos muito felizes com os resultados do feriado, pois os números demonstram uma retomada gradativa e segura. Atendemos um número de visitantes dentro da nossa expectativa, e percebemos que as visitas foram muito tranquilas: os visitantes estão respeitando as regras e entendem que todas as medidas tomadas, inclusive a limitação no número de pessoas, é o que garante uma visitação segura.”, diz.

O Parque das Aves, localizado em Foz do Iguaçu, voltou a receber visitantes no dia 1 de setembro. No dia 17 de março, devido ao Covid-19, o atrativo fechou suas portas para visitas, e reabriu no dia 10 de junho, aniversário de Foz do Iguaçu. Por conta do aumento de número de casos na cidade, ele voltou a fechar no dia 23 de junho.

Para facilitar a entrada no Parque, o atrativo recomenda que o visitante adquira seu ingresso pelo site tickets.parquedasaves.com.br. Lá ele escolhe a data e hora do passeio, de acordo com a disponibilidade do dia. O Parque das Aves funciona de terça a domingo (não abre nas segundas-feiras), das 8h30 às 17h.

Não há restrição de idade para entrar no Parque, mas o uso de máscaras é obrigatório durante todo o passeio, inclusive para tirar fotos. A trilha foi toda adaptada para garantir o distanciamento físico entre grupos diferentes, e as portas dos viveiros abrem na direção da caminhada, evitando que o visitante tenha que tocar nas estruturas durante o trajeto.

Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as Cataratas, pagam R$ 10 por pessoa mediante apresentação de comprovante de residência em próprio nome.

Crédito: Assessoria Parque das Aves