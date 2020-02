O Parque das Aves de Foz do Iguaçu fica situado na Avenidas das Cataratas, ao lado do Parque Nacional.

Localizada em uma estrutura muito ampla e encantadora é a única instituição do mundo que foca na conservação e preservação de lindas aves as Mata Atlântica. Neste belo passeio você tem uma experiencia de contato próximo com estas aves.



Durante o passeio você pode tirar fotos e aproveitar a cada segundo do passeio junto as aves, que dentre elas estão tucanos, gralhas, araras, papagaios, periquitos, jandaias, maracanãs etc. Além das aves, neste lindo passeio você também encontra outros animais, como jacarés, borboletas, tartarugas, aranhas, cobras etc. Você também aprende muito pelo passeio sobre a preservação de todas as espécies e um pouquinho sobre cada uma delas e a peculiaridade de suas belezas.



O Parque é tido como um patrimônio natural de importância global que está bem ao seu alcance. Com certeza é um passeio que te proporciona uma experiencia única e adorável.