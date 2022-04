Parque Tecnológico Itaipu encerra participação na Expo Dubai 2020 apresentando soluções sustentáveis e inovadoras

A participação do PTI-BR na exposição, com a Itaipu Binacional, teve como propósito posicionar e apresentar, em cenário mundial, os projetos desenvolvidos pelas instituições na área de sustentabilidade.

Sustentabilidade, inovação, tecnologia, empreendedorismo e negócios. Foi assim que o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) encerrou, juntamente com a Itaipu Binacional, a sua participação na Expo Dubai 2020, um dos maiores eventos do mundo. Com a duração de seis meses, entre 1º de outubro de 2021 a 31 de março de 2022 nos Emirados Árabes Unidos, a exposição contou com a participação de mais de 190 países. Com o tema “conectando mentes e criando o futuro”, o evento teve como objetivo fomentar a discussão sobre assuntos de interesse global, como oportunidade, mobilidade e sustentabilidade.

O PTI-BR e a Itaipu Binacional, participaram de uma série de eventos paralelos, aproximando o público internacional as ações desenvolvidas pelas instituições, em eixos estratégicos para o Brasil, na busca de conexão, investimentos, parcerias internacionais e negócios nas áreas de smart cities, agronegócio, inovação, desenvolvimento regional, água e energia.

Dentre as atividades desenvolvidas na Expo Dubai 2020, durante as duas últimas semanas do evento, a participação do PTI esteve em destaque nos Sides Events: “Como fomentar o agronegócio sustentável para cooperação bilateral com os Emirados Árabes Unidos”; “Encontro de negócios LIDE e Apex – Oportunidades de negócios no mundo árabe”; “Democratização de acesso a infraestrutura de base tecnológica: o bairro inteligente fomentando o empreendedorismo”; “Parques Tecnológicos e a indução do desenvolvimento sustentável” e de “Transição energética e oportunidades de investimentos no Brasil”.

No pavilhão da sustentabilidade, o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e o Centro de Inteligência Territorial (IT), também apresentaram, em painel com a Itaipu Binacional, soluções em monitoramento de águas subterrâneas, biodiversidade, qualidade da água, covid-19, alerta territorial, clima e saneamento rural. Ainda, dentro da programação, o PTI marcou presença nos painéis Global Business Fórum (GBF) e Word Business Fórum (WBF), com a geração de contatos e networking.

Mundo mais sustentável

O diretor de negócios e inovação do PTI-BR, Rodrigo Régis, ressaltou a importância da participação do Parque Tecnológico na Expo Dubai 2020. “O evento foi um excelente momento para o PTI-BR se conectar com o mercado e captar as tendências e oportunidades, no cenário global, para direcionar os programas de empreendedorismo e inovação aberta”, destacou. “Posicionamos nossa plataforma de pesquisa e desenvolvimento, empreendedorismo e inovação como um ativo dentro dessa rede de negócios internacionais”, ressaltou o diretor de negócios e inovação.

