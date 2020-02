Perimetral Leste deve começar a ser construída em outubro

Expectativa é que a obra seja concluída juntamente com a segunda ponte entre Brasil e Paraguai.

Se tudo correr de acordo com o cronograma, até outubro devem começar as obras da Perimetral Leste, ligação entre a Ponte da Integração Brasil-Paraguai – construída desde agosto de 2019 com recursos da usina de Itaipu – e a BR-277. Os caminhões pesados, que hoje trafegam pelo corredor turístico e vias centrais de Foz do Iguaçu, passarão pelo novo traçado.

A previsão é que o acesso fique pronto juntamente com a ponte. Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, a entrega das duas obras na mesma data vai tornar possível um novo ciclo econômico pra Foz do Iguaçu e toda a região de fronteira.

O projeto executivo da perimetral está em processo de elaboração. A ordem de serviço foi assinada em agosto de 2019. O prazo para a conclusão do projeto é de dez meses e, depois de pronto, ele precisa ser aprovado pelo DNIT. O Governo do Estado é responsável pela gestão da obra.

A Perimetral terá 15 quilômetros de extensão, entre a ponte e a BR-277. O projeto preliminar prevê três trevos, sendo dois completos, um na BR-469 e dois na BR-277, além de três rotatórias.

Passarão por ela todo tipo de veículos, não apenas caminhões. Por isso, a Aduana que será construída perto da Ponte da Integração vai prever um tipo de fiscalização semelhante ao da Ponte da Amizade e Controle Migratório.

Acompanhamento

Nesta quinta-feira (6), durante uma reunião periódica de acompanhamento do projeto, no Ecomuseu de Itaipu, foi constatado o bom andamento das fases prévias. Em outubro, além de passar pela aprovação do DNIT, o projeto será enviado para a obtenção da licença de instalação. Depois disso, as obras têm início.

Em relação às aduanas, que também fazem parte do mesmo contrato, estão sendo realizadas tratativas com as instituições envolvidas (Polícia Federal e Receita Federal) para que o projeto atenda às expectativas em relação aos fluxos, para permitir o bom funcionamento destes locais.

Ponte da Integração

A nova ligação entre Brasil e Paraguai terá 760 metros de comprimento e vão-livre de 470 metros, com duas torres de 120 metros de altura. A pista será simples, com 3,7 metros de largura de cada lado, acostamento de 3 metros e calçada de 1,70 metro. O investimento previsto é de R$ 463 milhões, dos quais R$ 323 milhões serão usados na ponte e R$ 140 milhões, nas obras da Perimetral Leste.