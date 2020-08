Pint of Science Brasil mostra processo de produção da cerveja oficial do evento em live no dia 13

Conversa com os criadores da cerveja, feita com levedura selvagem extraída de colmeia, será transmitida a partir das 19h30, no canal do Youtube do Pint Brasil

A ciência da cerveja será o tema da próxima live do Pint of Science Brasil, que acontece nesta quinta-feira (13), a partir das 19h30, no canal oficial no Youtube. Na ocasião, será lançada a cerveja oficial do Pint Brasil. Batizada de “A Origem das Espécies”, a cerveja foi desenvolvida por cientistas brasileiros, que isolaram a levedura selvagem diretamente de colmeias de abelhas, em parceria com a Cervejaria Nacional. Na live, será apresentado todo o processo usado para isolar e domesticar as leveduras, além de curiosidades e imprevistos envolvidos nesse trabalho, como, por exemplo, sofrer picadas de abelha durante a extração da levedura.

Ana Carolina de Carvalho, doutora em Biotecnologia e uma das idealizadoras da cerveja, desenvolve uma pesquisa no Laboratório de Astrobiologia, do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo (USP) com leveduras selvagens em condições análogas às do planeta Marte, ou seja, resistentes às altas temperaturas, pouco oxigênio e aos raios solares.

A pesquisadora teve a ideia de isolar as leveduras de colmeias e percebeu que elas tinham um potencial sensorial ótimo, com grande possibilidade de extração do sabor e do odor. Por isso, decidiu usar as leveduras para a fabricação da primeira cerveja oficial do Pint of Science Brasil. “O objetivo também é de fomentar a ciência, envolta em um processo de produção de uma cerveja”, explica outro participante do projeto, Guilherme Macedo, cervejeiro e sommelier da Cervejaria Nacional.

Essa primeira produção será destinada aos colaboradores do evento, que participaram de um financiamento coletivo, adquirindo um brinde que dava direito à cerveja inédita. Posteriormente, a bebida será vendida também nos bares. Segundo o coordenador do Pint of Science Brasil, Luiz Gustavo de Almeida, o valor arrecadado ajudará na organização do festival, que é feito de forma totalmente voluntária.

Pint of Science Brasil

Considerado o maior evento mundial de divulgação científica em bares e restaurantes, o Pint of Science teria uma edição histórica no País em 2020. Com 183 cidades cadastradas, o Pint Brasil é o maior do mundo em número de participantes.

O festival aconteceria no mundo todo no mês de maio, mas, devido à pandemia, foi transferido para os dias 8, 9 e 10 de setembro. O evento presencial foi definitivamente cancelado dando lugar para o Pint Online, uma série de lives científicas.

Várias cidades já confirmaram o evento online em setembro e, além disso, haverá uma programação nacional do Pint of Science Brasil. Até lá, ao longo dos meses, O Pint Brasil tem feito várias lives para preparar o público. A última antes do festival online de setembro será esta no dia 13 de agosto.

Serviço:

Live “Ciência da cerveja” com o lançamento da cerveja “Origem das Espécies”

Dia: 13/8/2010

Horário: 19h30

Canal: Youtube do Pint of Science Brasil

Participantes

Ana Carolina Souza de Carvalho (Carola) – Doutora em Biotecnologia, Microbiologista de leveduras selvagens na aplicação em astrobiologia.

Rene Aduan – biólogo com pós em biotecnologia, cervejeiro (VLB) e sommelier de cervejas professor da Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM) e da Doemens Academy.

Guilherme Macedo – cervejeiro e Beer sommelier da Cervejaria Nacional