Pint of Science recebe sugestões de temas e cientistas para a edição de 2022 do evento

Considerado o maior debate de ciência do mundo fora do ambiente universitário, Festival volta aos bares de Foz do Iguaçu em novembro.

Nas edições anteriores do Pint of Science, comunidade lotou os bares de Foz do Iguaçu

Depois de dois anos apenas com eventos virtuais, o Pint of Science volta aos bares de Foz do Iguaçu em 2022. O Festival está marcado para os dias 7, 8 e 9 de novembro. Para levantar os temas e os cientistas palestrantes que farão parte desta edição do evento, a comissão organizadora está recebendo sugestões, até a próxima terça-feira (04), via formulário eletrônico .

O Pint of Science é o maior debate de ciência do mundo que ocorre fora dos ambientes universitários. Durante o evento, a população pode conversar com pesquisadores de diversas áreas sobre estudos recentes e o impacto da Ciência no cotidiano. As discussões são realizadas em bares, pubs e restaurantes, de maneira descomplicada, sem necessidade de inscrição ou de conhecimentos prévios.

Foz do Iguaçu já recebeu o Pint of Science em 2018 e 2019. Nas duas edições, a comunidade lotou os bares para conversar sobre temas como astronomia, revisionismo histórico, evolução e medicina psicodélica. Em 2020, com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o Pint Foz migrou para o formato online e realizou lives com pesquisadores com o apoio de bares locais

Na cidade, o Pint of Science integra os projetos de extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

Créditos: UNILA.