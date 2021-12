Ponte da Amizade ganha iluminação cênica e vira nova atração do Natal Águas e Luzes

Solenidade oficial de lançamento da iluminação reuniu autoridades do Brasil e Paraguai. É a primeira vez que a estrutura arquitetônica da ponte, inaugurada em 1965, ganha iluminação especial.

Um dos maiores símbolos da integração entre brasileiros e paraguaios, a Ponte Internacional da Amizade ganhou iluminação cênica nesta sexta-feira (10), com diferentes cores projetadas nos pilares e arco de sustentação, passando a fazer parte oficialmente da programação do Natal Águas e Luzes de Foz do Iguaçu. A atração poderá ser vista diariamente por moradores e turistas, das 20h à 1h da madrugada, até o dia 15 de janeiro.

A iniciativa é do Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu (Fundo Iguaçu) e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Ciudad del Este (Codeleste), com recursos da Itaipu Binacional. A cerimônia de lançamento foi em uma área ao lado da Base Naval de Ciudad del Este, junto à margem paraguaia do Rio Paraná, e reuniu autoridades dos dois países.

Estavam presentes o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro; o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira; o diretor administrativo executivo, Alberto Cabrera Villalba, representando o diretor-geral paraguaio, Manuel Maria Caceres Cardozo; e os presidentes do Fundo Iguaçu, Enio Eidt, e do Codeleste, Linda Taiyén – entre outras autoridades civis e militares.

O general Ferreira lembrou que a nova iluminação – inédita na estrutura arquitetônica da ponte, inaugurada em 1965 – foi discutida em reunião de diretoria executiva e a decisão de apoiar o projeto “demorou menos de cinco segundos”. “Todos concordamos”, revelou, destacando que a iniciativa ajuda a fortalecer os laços de amizade entre Brasil e Paraguai, com impacto positivo para a economia na região da Tríplice Fronteira. “Houve um trabalho muito grande da nossa equipe para viabilizar o projeto. Itaipu continuará sempre apoiando os povos na nossa área de abrangência”, completou.

Para Villalba, a iluminação cênica da Ponte da Amizade une beleza e desenvolvimento. “Trará desenvolvimento porque será uma atração turística a mais para a região”, explicou. “Queremos que as entidades sigam trabalhando com espírito de união. Itaipu estará sempre pronta para apoiar.”

O prefeito Chico Brasileiro declarou que a iluminação cênica evento “marca um laço cada vez mais indissolúvel entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este”. “Essa decoração na Ponte da Amizade vai solidificar essa união”, afirmou, reconhecendo o papel da Itaipu para viabilizar projetos de desenvolvimento regional. “Todos gostariam de ver a ponte iluminada, mas foi a ação de Itaipu que permitiu que isso acontecesse.”

“Tínhamos essa ideia há muito tempo”, concordou Linda Taiyén. “E desta vez todos abraçaram a ideia, que prontamente chegou à direção de Itaipu e tivemos a magnífica notícia de que a empresa iria financiar a iluminação.”

A cerimônia de lançamento da iluminação cênica da Ponte da Amizade foi transmitida ao vivo pelo canal da Itaipu no Youtube: https://youtu.be/0Dv3hVw3Y4w.

Como ficou

A instalação da iluminação cênica em 550 metros da Ponte da Amizade consumiu mais de 300 horas de trabalho, de acordo com a empresa contratada para o serviço, e envolveu 120 pessoas, que atuaram direta ou indiretamente na ação. Os equipamentos têm tecnologia LED, mais eficientes e com menor gasto de energia.

Foram instalados 46.800 metros de cabos de energia, 1.800 metros de cabos de dados (CAT 5), 92 suportes, 130 painéis de luz e 50 refletores.

O controle das luzes e da alternância de cores será feito a partir do mirante da Receita Federal, do lado brasileiro. De acordo com a empresa, a mesa de controle é de última geração e permite múltiplas possibilidades de programação.

A instalação da iluminação teve apoio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e órgãos municipais de Foz do Iguaçu. No município vizinho, apoiaram a iniciativa a Armada Paraguaia, além da prefeitura e Codeleste.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.