Prazo de inscrição no mestrado em Biodiversidade Neotropical da UNILA termina no dia 1º de fevereiro

O mestrado em Biodiversidade Neotropical segue com inscrições abertas para alunos regulares; o ingresso será no primeiro semestre de 2021. Os candidatos devem inscrever-se até o dia 1º de fevereiro, por meio do SIGAA (bit.ly/mestradounila), o sistema online da UNILA, onde devem anexar ficha de inscrição e as documentações exigidas, conforme edital. O curso oferta um total de 24 vagas, distribuídas nas suas duas linhas de pesquisa: Ecologia; e Sistemática e Evolução. As inscrições e o curso são gratuitos.

Na ficha de inscrição, o candidato deve indicar os orientadores pretendidos. As áreas de pesquisa de cada docente do curso estão disponíveis na página do mestrado (bit.ly/UNILAPPGBN). Os candidatos devem, ainda, disponibilizar no SIGAA o link de um vídeo em que devem comunicar a intenção de cursar o mestrado. Para inscrição e avaliação no processo seletivo, também são exigidas duas cartas de recomendação, que deverão ser enviadas pelos recomendantes até o fim do período de inscrição, pelo e-mail selecao.ppgbn@unila.edu.br. Um dos recomendantes deve ser professor doutor ou doutorando de Instituição de Ensino Superior ou de Instituto de Pesquisa; e o outro pode ter título de mestre.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 12 de fevereiro. As matrículas devem ser realizadas no período entre 22 e 26 de fevereiro.

• A página para o edital do processo seletivo, a ficha de inscrição e o modelo de carta de recomendação pode ser acessada em: bit.ly/PPGBN2021

• Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail secretaria.ppgbn@unila.edu.br.

Novos docentes credenciados

O Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Neotropical (PPGBN) credenciou três novos docentes, no final de 2020. Para a seleção, levou-se em consideração a produção intelectual dos candidatos referente ao período de 2017 a 2020, a formação acadêmica, a qualidade do projeto de pesquisa apresentado e a adequação e demanda em relação à disciplina proposta pelo candidato. Este foi o primeiro processo seletivo para credenciamento de novos docentes no Programa. Eles poderão desenvolver atividades de orientação, co-orientação, participar de projetos de pesquisa, ensino e extensão, além de ofertar disciplinas no PPGBN já a partir de 2021.

Entre os credenciados está a docente Carolina Isabel Miño, doutora em Ciências (Genética e Evolução) pela UFSCar. Desde 2015 atua como pesquisadora do CONICET no Instituto de Biologia Subtropical (ARG). Possui interesses acadêmico-científicos nas áreas de ecologia molecular; comportamento reprodutivo de aves; genética da conservação, genética de populações e ecologia de populações animais; comportamento animal; educação ambiental; e divulgação científica. Outro professor selecionado foi Santiago José Elías Velazco, doutor em Engenharia Florestal pela UFPR. Ele é pesquisador no Instituto de Biologia Subtropical (CONICET – ARG). Tem experiência na área de ecologia da conservação, biogeografia da conservação e modelos de distribuição espacial. Também foi credenciado o docente Neucir Szinwelski, que possui doutorado em Entomologia pela UFV. Ele é coordenador do Laboratório de Orthoptera e orientador no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade da Unioeste (campus de Foz do Iguaçu).