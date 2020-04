Prefeito acompanha visita de vereadores às obras da nova ala COVID 19 do Hospital Municipal

A convite de Chico Brasileiro, comitiva visitou a nova estrutura na manhã desta quarta-feira (29)

O Prefeito Chico Brasileiro acompanhou a visita da Comissão da Saúde da Câmara de Vereadores feita ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL) na manhã desta quarta-feira (29). A convite do próprio chefe do poder executivo, os vereadores puderam analisar de perto o ritmo em tempo recorde das novas obras que vão ampliar a estrutura para o enfrentamento ao Coronavírus e que futuramente representarão um salto na qualidade assistencial à população. Com uma tecnologia moderna, dentro de poucos dias, serão 12 novos leitos com capacidade para atendimento de UTI e aquisição de novos equipamentos, como um tomógrafo. “Queremos agradecer ao prefeito pelo convite. Eu estou muito feliz com a execução de mais 12 leitos de isolamento e também com os dois tomógrafos. Conhecemos o espaço e temos a certeza de que os recursos estão sendo bem investidos”, enfatizou a Presidente da Comissão de Saúde, Inês Weizmann. Para o prefeito Chico brasileiro, a visita amplia a transparência que município está dando nas ações de combate à Covid 19. “A Câmara Municipal tem aprovado leis de enfrentamento ao COVID com rapidez. O convite é um reconhecimento e também nosso compromisso com a transparência, para que eles possam acompanhar de perto como estão sendo aplicados os recursos e também opinar sobre as ações”, expressou.

Duradouro

Brasileiro também falou sobre a importância dos investimentos para o fortalecimento da saúde pública e que serão duradouros. “Importante ressaltar que Foz está utilizando estratégia diferente de outros municípios, os investimentos serão agregados à estrutura da saúde pública. Com a nova estrutura, teremos uma melhoria na capacidade de enfrentamento à COVID, mas principalmente uma melhoria assistencial para internamentos futuros, inclusive quando retornamos as cirurgias eletivas, com maior capacidade para atender as demandas”, enfatizou.