Prefeito Chico Brasileiro anuncia novos secretários e gestores

José Elias Castro Gomes, João Pereira dos Santos, Licério Santos e Elaine Anderle são os nomes anunciados para compor a equipe

O Prefeito de Foz do Iguaçu Chico Brasileiro anunciou, nesta sexta-feira (08), os novos secretários e gestores que irão compor a equipe. Por conta da pandemia do novo Coronavírus, não haverá cerimônia de posse para evitar a aglomeração de pessoas.

José Elias Castro Gomes assume a Secretaria Municipal da Transparência e Governança; João Pereira dos Santos será o novo secretário de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário; Licério Santos será o novo diretor superintendente do Foztrans (Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu) e Elaine Ribeiro Anderle assumirá a Fundação Cultural.

Integram a nova composição os secretários Nilton Bobato, na Administração; Rosa Maria Jerônymo Lima, na Saúde; Kelyn Trento, na Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade e Paulo Angeli, na Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos. Estes nomes foram anunciados pelo prefeito Chico Brasileiro no dia 1º de janeiro.

As demais pastas permanecem com os atuais secretários: Elias de Sousa Oliveira na Assistência Social; Maria Justina da Silva na Educação; Angela Meira no Meio Ambiente; Reginaldo da Silva na Segurança; Evandro Ferreira na Secretaria de Tecnologia da Informação; Salete Horst na Fazenda; Antônio Sapia no Esporte; Cézar Furlan na Secretaria de Obras; Silvia Pallandi no Fozhabita e Osli Machado segue como Procurador Geral do Município.

As secretarias de Planejamento e Juventude seguem interinamente com os atuais secretários, Edinardo Aguiar e Franciele Montemezzo, bem como o Fozprev (autarquia), com Aurea Cecília da Fonseca.

NOVOS NOMES



Transparência e Governança

José Elias Castro Gomes é empreendedor e foi administrador/mantenedor por 20 anos do Colégio Semeador. Acumulou outras experiências no campo educacional como Membro Representante da Sociedade Civil do IFPR (Instituto Federal do Paraná), Primeiro Conselheiro do Sinepe/PR (Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná), Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná (Regional Cataratas). É diretor da Iapó Administradora de Bens Próprios Ltda. e responde pela pasta de Relações Institucionais e empresariais do IDESF (Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras).

Outros cargos e experiências: Vice-Presidente do Foz Cataratas Futsal e Secretário do Forum da Comunidade Unioeste Foz do Iguaçu, Diretor da Acifi, Sócio-Proprietário da Able Agência de Viagens e Turismo, Consultor da Rafagnin, Maran & Cia. Ltda, Diretor Comercial e de Marketing do Hotel Internacional Foz e Sócio-Proprietário da Foz Mídia Exterior Ltda.

Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário

João Pereira dos Santos é formado em Administração de Empresas com especialização em Administração Financeira e em Gerência de Recursos Humanos. Foi diretor administrativo da Itaipu Binacional em 2018 e é funcionário aposentado da empresa. Na Itaipu, atuou em atividades administrativas na área de RH, foi gerente da Divisão de Planejamento e Atividades Especiais da Superintendência de Segurança Empresarial; gerente do Departamento de Serviços Gerais e assistente do diretor administrativo (entre 2009 e 2015).

Foztrans

Licério Santos é empresário de turismo receptivo há mais de 30 anos. Foi presidente do SINDETUR (Sindicato das Empresas de Turismo) por três mandatos e presidente do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) por dois mandatos. É membro do Conselho Municipal de Trânsito de Transporte (CMTT) e da Câmara Técnica de Segurança do CODEFOZ. Também atuou como vice presidente de eventos da FENACTUR (Federação Nacional de Turismo).

Fundação Cultural

Elaine Anderle é formada em Direito com especialização em Economia Solidária pela UFPR. Foi diretora superintendente do Fozhabita de dezembro de 2018 a junho de 2020 e diretora de gabinete do prefeito Chico Brasileiro nos últimos seis meses. Elaine já atuou como assessora parlamentar na Câmara de Foz do Iguaçu e foi chefe de gabinete do atual prefeito Chico Brasileiro, então deputado, na Assembléia Legislativa do Paraná, de janeiro de 2015 a abril de 2017. Foi chefe do escritório Regional de Foz do Iguaçu e coordenadora Estadual de Qualificação Profissional da SETP (Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social).