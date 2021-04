Prefeito e presidente da Câmara de Foz fazem a primeira visita ao novo diretor-geral brasileiro da Itaipu

Eles já tinham se encontrado na cerimônia de posse do general, mas agora puderam conversar sobre a cidade e planos de futuras parcerias.

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, o vice-prefeito, Delegado Francisco Sampaio, e o presidente da Câmara de Vereadores, Ney Patrício, estiveram no Centro Executivo da Itaipu na tarde desta segunda-feira (26), na primeira visita oficial ao novo diretor-geral brasileiro da usina, general João Francisco Ferreira.

As autoridades já tinham se encontrado brevemente na cerimônia de posse do general, há quase 20 dias, mas dessa vez puderam conversar sobre a cidade e planos de futuras parcerias. A contribuição para o desenvolvimento sustentável regional faz parte da missão institucional da Itaipu e o alinhamento com os chefes dos poderes executivo e legislativo da cidade-sede da empresa é parte desse trabalho.

Crédito: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional