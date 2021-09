Prefeitos de Minas Gerais visitam o PTI-BR para conhecer o Programa Vila A Inteligente

A visita foi organizada pelo Sebrae para qualificar a gestão dessas prefeituras na área de Cidades Inteligentes.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) recebeu nessa terça-feira, 14, treze prefeitos do Estado de Minas Gerais. O objetivo principal foi conhecer o Programa Vila A Inteligente e visitar in loco os principais pontos, do Bairro Itaipu A, onde essas tecnologias estão instaladas.

Os prefeitos e os respectivos municípios mineiros representados nessa visita técnica foram: Alex Andrade Anzolin (Argirita), Alexandre Nonato Almeida Vivas (São Tiago), Cirlei Elizabete Freitas de Paula (Divinesia), Fuvio Olimpio De Oliveira Pinto (Coronel Xavier Chaves), José Maria Novato (Ewbank da Câmara), Lucas Paulo De Assis Vale (Resende Costa), Luiz Fabio Antonucci Filho (Visconde Do Rio Branco), Pedro Augusto Junqueira Ferraz (Leopoldina), Walmir Rocha Lopes (São Geraldo), Ricardo Augusto Dias De Andrade (Cajuri), Luis Helvécio Silva Araújo (Piranga), Bruno Ribeiro (Astolfo Dutra) e Silas Vieira (Carangola).

A iniciativa faz parte de um projeto do Sebrae para qualificar o poder público como forma de otimizar o trabalho das empresas. De acordo com o gerente geral do Sebrae, João Roberto Marques Lobo, não adianta apenas qualificar as empresas se a gestão dos municípios ainda atua de maneira muito burocrática e sem incentivos para os negócios crescerem em seus territórios.

“A visita foi proposta pelo Sebrae para que esses prefeitos pudessem conhecer a experiência que o PTI-BR tem em relação às Cidades Inteligentes. Soubemos do Programa Vila A Inteligente e entendemos que aprender com a experiência aqui ajudará essas prefeituras a avançarem em seus projetos para os cidadãos”, explicou João Roberto.

Para o prefeito de Argirita, Alex Andrade Anzolin, a visita ao Parque Tecnológico e ao Bairro Itaipu A foi muito positiva e convergente com projetos de seu município. “Temos em Argirita uma empresa pública municipal que permite a busca de investidores para desenvolver projetos relacionados à Cidades Inteligentes. Aqui no PTI-BR, o estudo e a prática já estão num nível avançado. Para mim e meus colegas prefeitos, foi uma visita excepcional. Inclusive as soluções aplicadas aqui pelas startups podem ser utilizadas por nós, pois já temos os resultados dessas experiências práticas”, disse o prefeito de Argirita.

Referência Nacional

O diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, avaliou de forma positiva as visitas dos prefeitos mineiros, que conheceram as experimentações tecnológicas já em andamento no Bairro Itaipu A.

“Essa visita é o reconhecimento que o trabalho realizado pelo Parque Tecnológico, no Programa Vila A Inteligente, já ganhou importância e visibilidade nacional. O resultado desse trabalho é fruto de uma parceria com a ABDI, na primeira fase do projeto; e, na segunda fase, com apoio financeiro da Itaipu Binacional, implantando mais tecnologias. O Programa também conta com a parceria imprescindível da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, que tornou a área um grande espaço de experimentação e validação – o Sandbox –, da COPEL e do Inmetro. Nosso grande objetivo é colaborar na melhoria da qualidade de vida da população e na diversificação da economia de Foz”, explicou o general Garrido.

Mais visitas

No mesmo dia, o PTI-BR também recebeu as visitas do assessor técnico da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI) Paulo Afonso Schmidt, representando o governo do Estado do Paraná, e dopresidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida, que foram conhecer o ambiente Sandbox e as tecnologias já implementadas no Programa Vila A Inteligente.

Créditos: PTI-BR