Prefeitura de Foz cancela ponto facultativo no Carnaval

Decreto nº 28.949, publicado nesta quarta-feira (03), suspende o ponto nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro

A Prefeitura de Foz do Iguaçu cancelou os pontos facultativos dos dias 15, 16 e 17 de fevereiro deste ano, referentes ao feriado de Carnaval, para os órgãos e entidades da administração municipal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, por meio do decreto nº 28.949, publicado nesta quarta-feira (03).

A decisão considera a necessidade da atuação conjunta de toda a sociedade para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e também a publicação do decreto nº 6.766 do Governo do Paraná, publicado na segunda-feira (02), que revogou os pontos facultativos no mesmo período para os órgãos da administração estadual.