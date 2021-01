Prefeitura de Foz oferece aulas gratuitas de vários esportes

Aulas de várias modalidades serão nos seis centros de convivência, Centro da Juventude, associações de moradores e ginásios em todas as regiões da cidade

A Secretaria de Esportes e Lazer de Foz do Iguaçu continua com as inscrições abertas para dezenas de atividades desportivas, em todas as regiões, e que podem ser feitas com os professores nos locais de aula, como os centros de convivência escola bairro, associações de moradores, quadras de bairros e ginásios.

As aulas são gratuitas para adolescentes a partir de 14 anos, jovens, adultos e idosos. Entre as modalidades estão: atletismo, ginástica comunitária, treinamento funcional, hidroginástica, natação, basquete, vôlei, vôlei de areia, futebol, judô, karatê, kickboxing, pilates, tênis de mesa, handebol de areia, entre outros.

Ginástica

As aulas de futsal serão no ginásio Ronaldo Schmidel Nunes, no Morumbi, três vezes por semana; e no ginásio do Ouro Verde, duas vezes por semana. O ginásio do Jardim América terão aulas de futsal e ginástica; e no ginásio do Parque Presidente, ginástica, futsal e vôlei.

Já no ginásio de esportes Costa Cavalcanti, são oferecidas aulas de atletismo, karatê, natação e hidroginástica. No ginásio do Flamenguinho e na quadra do Xororó, aulas serão de basquete. O Centro da Juventude terá aulas de basquete, natação e hidroginástica, vôlei, hip hop, treinamento funcional e futsal.

As aulas de ginástica comunitária serão no Centro de Convivência Clóvis Cunha Viana (Lagoa Dourada), Érico Veríssimo (Jardim São Paulo), Darci Zanata (Morumbi) e Leonel Brizola (Três Lagoas), além de algumas associações de moradores.

Todas as atividades são guiadas e supervisionadas por professores de educação física da Secretaria de Esportes e seguem todos os protocolos de segurança de prevenção à covid-19.

Mais informações pelo telefone: 3521-1200.