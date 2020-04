Prefeitura e Cataratas SA entregam 800 cestas básicas para famílias do Porto Meira

A entrega das cestas, doadas pelo grupo Cataratas S.A, aconteceu no salão de evento da paróquia do bairro

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu iniciou nesta quarta-feira (29), a entrega de 800 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social no bairro Porto Meira. A entrega das cestas, doadas pelo grupo Cataratas S.A, aconteceu no salão de evento da paróquia do bairro.

As cestas são distribuídas por critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Para ter acesso aos alimentos, as famílias devem obrigatoriamente estar cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A entrega de hoje também contemplou famílias dos clubes de mães da região sul e da Caritas.

“Desde o início da pandemia, a prefeitura está trabalhando intensamente para garantir o direito humano à alimentação adequada para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Estamos atendendo todas as regiões da cidade e recebendo apoio das entidades, a exemplo do grupo Cataratas SA que nos repassou a doação de 800 cestas”, comentou a secretária de Direitos Humanos e

Relações com a Comunidade, Rosa Maria Jeronymo.

A cesta do tipo grande é composta por 17 itens como arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo, biscoitos, achocolatado, molho de tomate ente outros.

Pedro Fogaça, da diretoria institucional da Cataratas S.A, reafirmou a responsabilidade social do grupo com a cidade: “A Cataratas S.A e o Instituto Conhecer para Preservar tem desenvolvido grandes ações na cidade, e agora para auxiliar nesta crise da Covid-19, conseguimos um aporte de R$ 400 mil que foram convertidos em cestas básicas e EPI’s para a área de saúde e estamos trabalhando conseguir outros R$ 400 mil para serem investidos no projetos sociais do Município”, disse.

A distribuição das cestas contou a participação de servidores das secretarias de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Assistência Social e Agricultura.