Prefeitura inicia nova etapa de entrega das cestas básicas e do “Cartão Comida Boa” na segunda-feira (25)

Distribuição acontecerá nas 50 escolas, até sexta-feira, para famílias inscritas no CadÚnico e beneficiárias do Bolsa Família

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, através das Secretarias de Assistencial Social e Educação, promove a partir da próxima segunda-feira (25) mais uma etapa de distribuição de cestas básicas e também do “Cartão Comida Boa” às famílias inscritas no Cadastro Único da Assistencial (CadÚnico) e beneficiárias do Bolsa Família.

A ação seguirá até sexta-feira (29), das 9h às 12hs, nas cinquenta escolas da rede municipal de ensino e atenderá uma região por dia da semana.

Na segunda-feira (25), a entrega acontecerá nas escolas da região Norte; na terça-feira (26), na região Leste; na quarta-feira (27), região Sul; na quinta-feira (28), região Oeste e na sexta-feira (29), na região Nordeste.

As equipes pedagógicas estão em contato com as famílias – tanto de alunos matriculados nas escolas quanto nos CMEIS – para informar a data e o horário da retirada das cestas e dos cartões. As famílias com alunos no CMEIS também farão a retirada nas escolas de referência.

“As escolas estão ligando para todas as famílias, desta forma evitamos a aglomeração de pessoas. Famílias com alguma dúvida também podem entrar em contato com as escolas”, explicou a Secretária de Educação, Maria Justina da Silva.

Na primeira etapa, foram distribuídas 4.200 cestas básicas nas escolas. Nesta fase, a estimativa é que sejam atendidas 5 mil famílias.

Cartão Comida Boa

A distribuição do “Cartão Comida Boa” acontecerá juntamente com a entrega das cestas básicas. O benefício é um vale de R$ 50,00 criado pelo Governo do Estado do Paraná para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social durante a Pandemia do Covid-19. O benefício poderá ser utilizado nas redes de supermercados credenciadas junto ao Governo do Estado do Paraná.

Ao todo, o Governo do Estado repassou ao município 21.034 cartões, número que corresponde ao total de famílias inscritas no CadÚnico da Assistência Social. Outras 4.027 famílias que não estão registradas no cadastro, receberão o benefício nas sedes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

“Importante esclarecer que essa entrega do cartão nas escolas é somente para os inscritos no CadÚnico. Trabalhadores, principalmente ambulantes e informais, que não estão inscritos no programa estão recebendo o benefício nos CRAs”, reforçou o Secretário de Assistência Social, Elias Oliveira.

Região NORTE 25/05/2020 (2ª feira)

ESCOLAS

Ademar M Curvo

Altair Ferrais

Arnaldo Isidoro de Lima

Belvedere

Candido Portinari

Gabriela Mistral

Jorge Amado

Monteiro Lobato

Najla Barakat

Padre Luigi

Profª Josinete Holler

Profª Rosalia de Amorim

Profª Suzana Balen

Entregas LESTE 26/05/2020 (3ª feira)

ESCOLAS

Antônio Gonçalves Dias

Carlos Gomes

Cora Coralina

Dr. Dirceu Lopes

Duque de Caxias

Emílio de Menezes

Érico Veríssimo

Frederico Engel

Irio Manganelli

Osvaldo Cruz

João XXIII

Entregas SUL 27/05/2020 (4ª feira)

ESCOLAS

Acácio Pedroso

Adele Zanotto

Augusto Werner

Cecília Meireles

Getúlio Vargas

Vinicius de Moraes

Princesa Isabel

Vila Shalon

Entregas OESTE 28/05/2020 (5ª feira)

ESCOLAS

Papa João Paulo I

Ponte de Amizade

Profª Elenice Milhorança

Profª Lucia Marlene Nieradka

Profº Pedro V. Parigot de Souza

Santa Rita de Cassia

Jardim Naipi

Julio Pasa

Profº Benedicto J. Cordeiro

Entregas NORDESTE 29/05/2020 (6ª feira)

ESCOLAS

Brigadeiro Antônio Sampaio

Ceres de Ferrante

Eloi Lohmann

João Adão da Silva

Olavo Bilac (Clovis Cunha Viana)

João da Costa Viana

Três Bandeiras

Eleodoro Ebano Pereira

Olímpio Rafagnin