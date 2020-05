Prefeitura investe mais de R$ 600 mil na reforma da Praça 7 de Setembro, no Morumbi

Trabalhos devem ser concluídos até o próximo trimestre

Atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores do bairro Morumbi, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu está investindo mais de R$ 600 mil na reforma da Praça 7 de Setembro. Os trabalhos seguem avançando e devem ser concluídos até o próximo trimestre.

No último sábado (09), o prefeito Chico Brasileiro, o secretário municipal de Obras, Cezar Furlan e o vereador Edson Narizão acompanharam as obras.

“Esta praça tem um significado muito especial para a cidade, pois já marcou a infância de milhares de pessoas do bairro. Este é um espaço onde se valoriza a vida e a convivência em comunidade.

Após a conclusão da reforma e a crise da Covid-19, a praça voltará a ser um ponto de encontro das famílias”, comentou o prefeito Chico Brasileiro.

Após a reforma, a praça contará com uma pista de caminhada, um moderno campo de jogo com grama sintética, banco de reservas e traves oficiais, playgrounds, paisagismo, área para estacionamento de food truck, entre outros.

Além de ser uma antiga reivindicação do bairro, a reforma da Praça 7 de Setembro é também resultado dos pedidos da população feitos durante a segunda edição do Orçamento Participativo, realizado no mês de julho de 2019 na Escola Municipal Írio Manganelli.