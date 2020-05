Prefeitura publica decreto com novas medidas de flexibilização e controle de atendimentos

Permissão de crianças em restaurantes, normas para a realização de atividades religiosas e reabertura da Biblioteca Municipal integram o novo decreto

A Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou ontem (21) no Diário Oficial novas medidas de flexibilização e controle de atendimento em restaurantes e espaços religiosos. O Decreto 28.150 também autoriza a reabertura monitorada da Biblioteca Municipal. As medidas integram o quarto ciclo do Plano de Enfrentamento ao Coronavírus, que intensificou o monitoramento, ampliou a testagem e a oferta de assistência.

“Esta etapa mostra que avançamos no enfrentamento a Covid-19. Temos estrutura e condições de monitoramento, por isso podemos seguir com o planejamento de reabertura gradual e monitorada dos segmentos”, afirma o vice-prefeito e secretário de saúde Nilton Bobato.

Restaurantes

Uma das principais mudanças é quanto à permissão do acesso de crianças em restaurantes e lanchonetes. A partir de hoje, elas poderão frequentar os estabelecimentos, desde que acompanhadas dos pais ou responsáveis. Os pais deverão cuidar para que as crianças mantenham o distanciamento social estabelecido, sob pena de eventual responsabilização.

Nos shoppings, supermercados e galerias, o acesso de menores de 14 anos, fica restrito aos restaurantes e praças de alimentação.

Atividades Religiosas

O decreto também redefine as normas para a realização de atividades religiosas coletivas. Em ambientes com até 100 assentos: 50% da capacidade instalada do templo religioso; em ambientes com 101 a 150 assentos: 50 (cinquenta) pessoas; em ambientes acima de 151 assentos: 30% da capacidade instalada do templo religioso. As cadeiras/assentos deverão ser dispostas de maneira a manter o distanciamento de 1,50m entre as pessoas.

Biblioteca Municipal

Já a reabertura da Biblioteca Municipal acontecerá na próxima segunda-feira (25), e funcionará no horário das 8h às 14h, mediante agendamento, sendo proibida a entrada ou circulação de usuários nas dependências do espaço. Os empréstimos serão realizados preferencialmente, mediante agendamento pelos seguintes canais de comunicação da Biblioteca: whatsapp: 98423-3124, https://culturafoz.pmfi.pr.gov.br/biblioteca/ e [email protected]

Entre as medidas preventivas obrigatórias estão o acondicionamento dos livros em saco plástico, etiquetados e depositados em estante reservada para somente esta finalidade. Os livros serão desinfectados e permanecerão em quarentena por quatorze dias antes do próximo empréstimo.

Quarto ciclo

O quarto ciclo de enfrentamento à Covid-19 foca especificamente nas ações de vigilância em saúde e monitoramento dos indicadores relacionados ao controle do Coronavírus. Dentre as ações estão a ampliação dos inquéritos sorológicos entre a população, testagem dos servidores da saúde e segurança e monitoramento da doença, com a implantação de 17 barreiras sanitárias em locais estratégicos da cidade.

O município também inaugurou, na ultima segunda-feira (18) a Unidade de terapia em Doenças Infecciosas, com 12 leitos de isolamento, que podem ser utilizados para pacientes com Covid-19. O Hospital Municipal possui 50 leitos de enfermaria e 20 de UTI na ala COVID.