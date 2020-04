Prefeitura recebe doação de 3 mil cestas básicas do grupo Muffato

Alimentos serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social

Na tarde de ontem (29), a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu recebeu a doação de 3 mil cestas básicas do grupo de hipermercados Muffato. Os alimentos serão repassados para as famílias em situação de vulnerabilidade social. O ato de entrega aconteceu na sede do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado (34º BI Mec) e contou com a presença de várias autoridades civis, militares e representantes da rede de hipermercados.

“Por conta da Covid-19 passamos por um momento econômico muito delicado, mas no meio de toda esta crise, a solidariedade do setor privado tem feito uma grande diferença. Através dessas parcerias, conseguimos buscar insumos hospitalares de forma mais rápida, recebemos equipamentos de proteção individual (EPIs) para os servidores e doações de alimentos, a exemplo do grupo Muffato. Em nome do povo de Foz do Iguaçu, quero agradecer a todos por essa rede de solidariedade”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

Para garantir a eficiência e evitar a duplicidade de entrega, as cestas básicas são distribuídas por critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Para ter acesso aos alimentos, as famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade social devem obrigatoriamente estar cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

“O grupo Muffato, vendo a necessidade das pessoas nas últimas semanas, agiu para colaborar neste processo de superação de crise e fez a doação de 350 toneladas de alimentos em 22 cidades, entre elas Foz do Iguaçu. Além disso, trabalhamos incansavelmente para cumprir todos os decretos municipais que visam garantir a segurança de todos, colaboradores, fornecedores e clientes. A nossa torcida é para que esse momento passe em breve”, comentou o supervisor geral do grupo Muffato, Ricardo Bovo.

Já o Tenente-Coronel Pontes, comandante do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado (34º BI Mec), ressaltou a disposição da unidade militar nas ações de enfrentamento a Covid-19: “É sempre uma honra mostrar o Braço Forte e Mão Amiga do Exército Brasileiro. Além poder fazer a guarda dos alimentos que serão distribuídos pela prefeitura, estamos atuando nas barreiras sanitárias e fazendo o patrulhamento da barranca do Rio Paraná para garantir a soberania e a proteção do povo brasileiro”, disse.

Presenças

Também participaram do ato de entrega dos alimentos os secretários (as): de Governo, Tem-Cel Janhke; de Assistência Social, Elias de Souza e a de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Rosa Maria Jeronymo, além de outras autoridades militares e representantes do Grupo Muffato.