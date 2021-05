Presidente Bolsonaro elogia novamente Itaipu na tradicional live semanal

Ele destacou os investimentos da binacional em obras de infraestrutura, especialmente as duas pontes.

O presidente Jair Bolsonaro voltou a citar a Itaipu durante sua tradicional live, transmitida via Youtube e redes sociais na noite dessa quinta-feira (20). Foi a décima segunda vez que o presidente mencionou a binacional em lives durante seu mandato, a segunda durante a gestão do general João Francisco Ferreira, que está no comando da empresa há 42 dias.

Itaipu é mencionada no trecho que começa em 22min, quando o presidente, em conversa com o Ministro da Infraestrutura, Capitão Tarcísio Gomes de Freitas, fala do lucro da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 2020.

“E também, a gente não cansa de falar, Itaipu Binacional: estava lá o general Silva e Luna, agora entrou o general Ferreira. […] O que foi feito ano passado? […] Dois bilhões de investimento, só no ano passado”, disse Bolsonaro, reforçando que Itaipu é referência em boa administração de recursos.

O ministro concordou: “Tem muita coisa boa sendo feita, vamos destacar a ponte internacional de Foz do Iguaçu […], 50% de execução pronta.” A ponte que será construída em Carmelo Peralta também foi lembrada na conversa.

Mais adiante, em trecho que começa em 57min40seg, o presidente e o ministro falam sobre a questão do pedágio no Paraná. O Estado terá um investimento de R$ 42 bilhões na malha rodoviária, por meio de um modelo conjunto de concessão, permitindo a redução no valor da tarifa de pedágio – antiga demanda da população paranaense.

Ao todo, mais de 65 mil pessoas acompanharam a transmissão. Para assistir, visite: https://www.youtube.com/watch?v=4NBPxdOxbOY.

