Primeira semana de Ecomuseu Itinerante no CRV da Itaipu atrai 540 turistas

Mostra está instalada no Centro de Recepção de Visitantes desde 15 de outubro, devido às obras de reforma do Ecomuseu. Visitação é gratuita.

A primeira semana do Ecomuseu Itinerante foi um sucesso de visitação. Desde a última sexta-feira (15), 540 turistas já passaram pelo Centro de Recepção de Visitantes (CRV), onde o Ecomuseu de Itaipu expõe parte de seu acervo até meados de 2022, enquanto o edifício original passa por obras de reforma, ampliação e modernização. A visitação da mostra é gratuita.

“O novo local está bastante frequentado por estar próximo da movimentação dos turistas, que aguardam o horário para visitar os outros atrativos da Itaipu. É a oportunidade de as pessoas conhecerem parte do acervo do Ecomuseu, que tem bastante conteúdo sobre a empresa”, explica Leila Alberton, gerente da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu, área responsável pelo Ecomuseu.

De acordo com ela, a seleção do acervo exposto no CRV tem o objetivo de mostrar um pouco de cada espaço do Ecomuseu, incluindo uma introdução sobre a história da região e os motivos pelas quais ela foi escolhida para abrigar a maior usina hidrelétrica em produção acumulada de energia do mundo.

“Levamos dados atualizados sobre as ações ambientais, o plantio das 24 milhões de mudas de árvore no entorno do reservatório, os dados de produção de energia, entre outros”, afirma Leila. Segundo ela, um dos destaques da amostra é um vídeo mostrando como vai ficar o Ecomuseu após as obras de reforma. O objetivo é manter uma pequena exposição fixa no CRV quando o acervo voltar ao prédio original.

Novo Ecomuseu

O prédio atual do Ecomuseu passará por reformas estruturais, com adequações para acessibilidade universal, modernização de banheiros e guarda-volumes. Os projetos prometem também nova fachada, nova entrada de visitantes, construção de prédio anexo para exposições e ações educativas, loja de suvenires, bistrô com produtos regionais e um auditório para 150 pessoas.

A expografia do museu também será atualizada quase que totalmente. Além disso, grande parte do acervo dos programas de energias renováveis de Itaipu será transferida para o local, inclusive os protótipos desenvolvidos pela Itaipu, como o primeiro avião elétrico da América Latina.

O Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho também deixará o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), onde está instalado atualmente, para se tornar parte desse espaço de conhecimento e educação. No Ecomuseu do Futuro, o atrativo vai ganhar sala de projeção e um telescópio novo e mais potente.

Créditos: Sara Cheida / Itaipu Binacional.