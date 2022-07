Processo seletivo para o curso de Música da UNILA recebe inscrições até dia 14

Estão sendo oferecidas 19 vagas para estudantes que fizeram pelo menos uma edição do Enem entre 2017 e 2021.

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de Música (bacharelado) da UNILA. Neste ano, poderão participar da seleção estudantes que concluíram ou estão em vias de concluir o ensino médio e fizeram, pelo menos, uma das cinco últimas edições do Enem (2017 a 2021). As inscrições terminam às 17h do dia 14 de julho e devem ser realizadas por meio de preenchimento de formulário eletrônico. As regras e o link para a inscrição estão disponíveis no edital PROGRAD 118/2022 . As aulas terão início no dia 25 de agosto.

Estão sendo ofertadas 19 vagas: 3 para a ênfase pesquisa em música; 3 para canto, 2 para criação musical, 4 para percussão, 4 para piano, e 3 vagas para violão – totalizando 16 vagas para a ênfase práticas interpretativas . Caso as vagas não sejam preenchidas, os membros da banca avaliadora poderão remanejá-las entre as ênfases e formações musicais.

Nesta edição, a UNILA reservou 11 vagas (57,9% do total) para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, inclusive em cursos de educação profissional técnica. Todos os candidatos inscritos nas vagas reservadas às cotas, terão sua documentação analisada e comprovada por bancas específicas a cada modalidade.

Música é o único curso da UNILA que não utiliza o Sisu para a seleção de estudantes. Na inscrição eletrônica, o candidato deve apontar o número da inscrição do Enem e o ano em que realizou o exame. O processo seletivo possui duas etapas, sendo a primeira delas o desempenho no Enem.

Na segunda etapa, os candidatos habilitados devem preencher formulário eletrônico, que estará disponível no edital com o resultado da primeira etapa. Os convocados para esta etapa deverão escrever uma carta de apresentação justificando sua escolha e, ainda, enviar um vídeo de uma apresentação musical, no qual o candidato demonstre habilidade na ênfase e/ou formação escolhida no ato da inscrição.

O resultado da primeira etapa deverá ser divulgado no dia 19 de julho, no portal de editais da UNILA. A convocação para a prova de habilidades específicas será feita no dia 22 de julho. O resultado final sai no dia 24 de agosto. Todas as etapas podem ser acompanhadas na página do processo seletivo de Música.

Sobre o curso

O curso de Música da UNILA está dividido em duas ênfases: Pesquisa em Música; e Práticas Interpretativas, que é subdividida em cinco formações específicas (Canto, Criação Musical, Percussão, Piano e Violão).

O diferencial do bacharelado em Música da UNILA é, além da ênfase na pesquisa, a abertura para a música popular, através do estudo da sua história, da prática instrumental e de disciplinas como improvisação, harmonia e arranjo.

A carreira é caracterizada pela ênfase na pesquisa musicológica e etnomusicológica, voltada para o estudo da história e linguagem musical de tradição europeia ocidental e para a produção musical da América Latina e Caribe, com estudos dos processos de formação destas culturas musicais e suas particularidades

