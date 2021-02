Profissionais do Turismo recebem certificados do programa Capacita Guias

Iniciativa de sucesso capacitou 147 alunos ao longo de três meses, em formato virtual. A expectativa é que em breve seja formada a segunda turma.

Um grupo de cinco profissionais representou os participantes do programa Capacita Guias na solenidade de entrega dos certificados de conclusão, realizada na manhã desta sexta-feira (12), no Centro Executivo da Itaipu. No total, dos 150 guias que foram selecionados para a capacitação, 147 finalizaram o curso, encerrado no dia 28 de janeiro.

Os certificados foram entregues pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, e pela diretora executiva do Polo Iguassu, Fernanda Fedrigo. “Essa iniciativa não foi criada para ter início e fim; a ideia é que se incorpore à cultura da nossa cidade, que tem uma vocação tão forte para o turismo”, disse o general. “Nós vemos essa vocação e vamos continuar trabalhando por ela, com obras e projetos”, garantiu.

Com 419 inscritos, o programa foi considerado um sucesso. Em função da grande procura, o Polo Iguassu está organizando uma segunda edição do Capacita Guias, desta vez sem o fornecimento das bolsas de estudo. Novas turmas devem ser formadas em breve, em um novo formato.

“Acreditamos que bons frutos são colhidos da educação, e que todos sairão desse momento de pandemia mais preparados e qualificados, não só em função do curso, mas também da experiência; mar calmo não faz bom marinheiro”, afirmou Fernanda Fedrigo.

Eliane Renata Ferreira, iguaçuense de 40 anos, foi aluna e também professora do curso e, na cerimônia, falou em nome de todos os guias capacitados. “Em nosso trabalho, nós representamos a cidade, e temos orgulho de apresentar uma cidade que tem desenvolvimento e respeito pelos cidadãos”, disse ela.

Representantes das instituições parceiras do programa também acompanharam a solenidade, entre eles o secretário municipal de Turismo, Paulo Angeli; o gestor do setor de Uso Público e chefe substituto do Parque Nacional, José Ulisses dos Santos, representando o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio); o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e gerente do Complexo Turístico Itaipu, Yuri Benitez; e a gestora de Turismo do Sebrae, Camila Giacomeli.

Oportunidade

O programa Capacita Guias é uma iniciativa da margem brasileira da Itaipu Binacional. É gerido pelo Instituto Polo Iguassu e tem o apoio do Sebrae, ICMBio, Complexo Turístico Itaipu, Conselho Municipal de Turismo e de alguns atrativos da cidade.

O objetivo principal do programa é contribuir com os trabalhadores do turismo afetados pela crise da covid-19. Além da formação diferenciada, os participantes com 75% de frequência receberam uma bolsa-auxílio de R$ 450 mensais ao longo de todo o curso, que teve duração de três meses.

Para a argentina Rosa Saucedo, de 77 anos, a bolsa foi uma ajuda bem-vinda, mas em momento algum ela pensa em parar de trabalhar como guia. “Durante a pandemia fiz outras coisas, mas não desisti do turismo. O curso foi uma ótima oportunidade”, disse.

Educação continuada

Os alunos passaram por 48 horas de capacitação, com aulas on-line duas vezes por semana, no período noturno. Somadas às aulas on-line, foram oferecidas mais duas aulas práticas: uma na Itaipu Binacional e outra no Parque Nacional do Iguaçu.

Nos encontros, foram abordadas novas formas de apresentar os atrativos turísticos de Foz, os cuidados necessários para a retomada no contexto de pandemia e temas relativos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes. Foram momentos de aprendizado, debates e compartilhamento de experiências.

“Quando me inscrevi, sabia que o curso seria bom, mas foi muito além. Os professores tinham muito conhecimento e mostraram uma visão ampla do turismo, da economia. Foi excelente”, disse Samuel Sasson, chileno de 62 anos que se dedica a receber turistas estrangeiros. “O trabalho ainda não retomou, mas tenho esperança de que em breve voltemos a receber visitantes”, disse.

A ideia do Polo é criar e manter uma plataforma de formação continuada voltada para os profissionais de turismo, além da criação de um site no qual os profissionais autônomos do sistema do turismo (guias, motoristas, taxistas, etc.) possam comercializar seus serviços.

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, 2,7 bilhões de MWh. A hidrelétrica é responsável pelo abastecimento de aproximadamente 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 90% do Paraguai.

Crédito: Sara Cheida/Itaipu Binacional