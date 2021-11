Programa Energia Empreendedora, da Itaipu e parceiros, premia jovens e anuncia 3ª edição para 2022

Nova capacitação será em março do próximo ano e inscrições já estão abertas.

Voltado ao público jovem, o Programa Energia Empreendedora terá uma terceira edição, em 2022. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site https://www.energiaempreendedora.com/. O anúncio foi feito durante a premiação de 14 jovens que participaram das turmas da segunda capacitação – cada um deles recebeu o equivalente a R$ 500 em produtos ou serviços alusivos ao seu negócio.

A cerimônia, que encerrou uma reunião da Rede Proteger, ocorreu na terça-feira (9), no Centro de Aprendizagem e Formação (CAF), no Porto Meira. O programa foi desenvolvido pela agência de fomento social Besouro, em parceria com a Guarda Mirim e os Programas de Iniciação e Incentivo ao Trabalho (PIIT) e de Estágio da Itaipu. “Em 2022, vamos realizar mais uma edição, com o objetivo de proporcionar novas oportunidades”, afirmou o presidente da Guarda Mirim, Hélio Cândido do Carmo.

A nova edição será em março do próximo ano e totalmente on-line, o que possibilitará atendimento a mais de 100 pessoas. O público-alvo são egressos do PIIT, estagiários de Itaipu (com contrato em andamento ou concluído) e jovens beneficiados pela Rede Proteger. A proposta é estimular a liberdade financeira e criativa desses futuros profissionais. “A ideia surgiu a partir de uma metodologia baseada na necessidade de ajudar jovens que possuem boas ideias e poder empreendedor a melhorarem suas vidas e de seus familiares”, afirmou a gestora do Programa de Estágio da Itaipu, Aliny Baltokoski.

Os bons resultados vieram, inclusive, de participantes vinculados ou egressos da Itaipu. Nesta segunda edição, 4 dos 14 jovens premiados são ligados à empresa ou egressos dos programas da binacional. São eles: Aldo Samuel Azevedo Ribeiro, Mayara Matter Priamo e Daniela Bassani (Programa de Estágio) e Eduardo Solidade, do PIIT.

A segunda edição do curso foi on-line e gratuita, formato que será mantido. A capacitação ocorreu de 26 a 30 de julho deste ano.

A iniciativa permitiu que o(a) aluno(a) fosse capaz de colocar sua ideia no papel e, para muitos, de colocar o seu negócio em prática. Como forma de recompensa e motivação, ele(a) poderia participar de uma incubação durante 90 dias e receber a mentoria de um profissional da Agência Besouro. Dos 175 jovens inscritos, 35 finalizaram o processo de incubação.

“O objetivo não foi somente presentear os jovens, ao final, mas incentivá-los a melhorar seus próprios negócios”, avaliou o coordenador do programa PIIT, Vinicíus Ortiz.

Para Daniela Bassani, que possui uma loja virtual de artesanatos como chaveiros e minibonecas, o aprendizado do curso veio para somar com o que aprendeu no estágio, cumprido na Divisão de Áreas Protegidas da Itaipu. Ela avalia que essa experiência lhe trouxe muitas oportunidades para o aprimoramento de suas capacidades pessoais e profissionais. “Sem isso, eu também não teria o conhecimento desta iniciativa e de tantas outras que são fruto da parceria entre a Itaipu e várias entidades sociais”, concluiu.

Créditos: Sara Cheida/Itaipu Binacional.