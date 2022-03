Programa Energia Empreendedora oferece curso de negócios para jovens da Rede Proteger

Capacitação on-line será de 21 a 25 de março, com previsão de até cem participantes. Inscrições estão abertas.

Em parceria com a Besouro Agência de Fomento Social, o Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho (PIIT) de Itaipu, o Programa de Estágio da empresa e a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu realizam de 21 a 25 de março a terceira edição do Programa Energia Empreendedora. Serão 20 horas de capacitação on-line, destinadas a estagiários egressos e aprendizes da Itaipu, e jovens beneficiados pela Rede Proteger de Foz do Iguaçu e familiares.

A iniciativa tem o objetivo de contribuir para o crescimento e independência profissional dos jovens, tornando-os cientes de seu potencial empreendedor, e mostrando que novas oportunidades de negócio podem aumentar a competitividade e as opções no mercado de trabalho de Foz do Iguaçu e região.

A capacitação on-line ocorrerá no horário noturno, das 19h às 22h, e o participante que não puder acompanhar no dia terá um prazo para assistir posteriormente e realizar as tarefas solicitadas. Não é necessário ter computador, basta o smartphone.

Com uma metodologia exclusiva criada pela Besouro Agência de Fomento Social, ao final do programa, o aluno será capaz de colocar o seu negócio em prática. Para incentivá-lo a levar a ideia adiante, ele poderá participar de uma incubação, durante 90 dias, com a mentoria de um profissional.

Todos os participantes do projeto também receberão, via grupo no WhatsApp, materiais exclusivos que contribuem na estruturação de seus negócios.

As vagas são limitadas. Para obter mais informações e fazer a inscrição, acesse o site do programa Energia Empreendedora: https://www.energiaempreendedora.com/. Ou mande mensagem para Vinícius Ortiz, do PIIT (WhatsApp 45 98404 8492). Os primeiros 55 inscritos receberão kits de materiais impressos. Cada kit é composto por pasta, apostila personalizada, cards (atividades), bloco de notas e matriz de negócios.

Créditos: Itaipu Binacional.