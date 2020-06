Programa Foz Juro Zero terá atendimento presencial e vai dispensar exigência de Serasa e SPC

Programa é uma parceria da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu com a Fomento Paraná e o Sebrae-PR

O programa Foz Juro Zero vai dispensar a consulta cadastral ao Serasa e ao SPC para análise das solicitações de crédito até o limite de R$ 6 mil. A medida deve facilitar acesso ao crédito para trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs) e microempresários (MEs), impactados pela crise da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Outra novidade do programa será o atendimento presencial, a partir desta segunda-feira, 1º de junho, mediante agendamento pelo WhatsApp (045) 98423-3132, para entrega da documentação exigida para liberação do empréstimo. As mudanças foram anunciadas pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Sebrae-PR e Fomento Paraná, instituição parceira contratada para operacionalizar as linhas de crédito.

“Com o atendimento presencial, esperamos resolver o problema da lentidão na análise dos cadastros, pois o envio da documentação por e-mail não estava se mostrando eficiente. Estamos com mais de mil propostas com documentação incompleta. No atendimento presencial, mediante agendamento por telefone, faremos a checagem dos documentos no ato e já encaminharemos a proposta para liberação da Fomento Paraná”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Por ser uma operação de crédito regulada pelo Banco Central, apesar de eliminar a consulta ao Serasa e SPC, alguns cadastros ainda poderão sofrer restrições, alerta o coordenador do Banco do Empreendedor, Volnei Lampert.

Segundo ele, o tomador do empréstimo não pode ter pendências com a Fomento Paraná ou outra instituição financeira e não pode, ainda, estar inscrito no Cadastro de Inadimplentes – Cadin, da União e do governo estadual. Multas de trânsito e débitos com a Previdência Social ou Receita Federal podem inviabilizar a operação de crédito. Inadimplências provocadas pela crise da pandemia, como atrasos no pagamento das contas de água, energia e IPVA, serão desconsideradas.

Atendimento presencial

Após agendamento pelo WhatsApp, o atendimento presencial será realizado de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h na sede do Centro Integrado de Desenvolvimento Regional, da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu (ACIFI), onde foi montada uma estrutura exclusiva, com maior comodidade, para quem procura o programa Foz Juro Zero. O endereço é Rua Padre Montoya, 490.

Serão atendidas entre 80 e 100 pessoas por dia, seguindo os cuidados sanitários exigidos para evitar a disseminação da COVID-19. O uso de máscara é obrigatório, assim como as medidas de higienização das mãos e o distanciamento social.

“É muito importante que o interessado leve os documentos necessários de acordo com o tipo de crédito, pois assim conseguiremos dar andamento ao processo de liberação do crédito com maior agilidade”, reforça o consultor do Sebrae, Marcelo Padilha.

Canal de dúvidas

As dúvidas podem ser sanadas de segunda à sexta, das 8h às 12 horas e das 14h às 18 horas, pelos seguintes números de WhatsApp: (045) 99985-0006 – (045) 99997-4848 – (045) 98423-3132 – (045) 98424-5844.

A orientação é para que o empreendedor consulte o canal de dúvidas antes de agendar atendimento presencial. Cada pedido negado por pendência ou inconsistência na documentação significa um tempo gasto na análise, o que atrasa a avaliação de outros pedidos, gerando um tempo maior para a liberação dos recursos.

Linhas de crédito

O programa Foz Juro Zero oferece três linhas de crédito para diferentes públicos: R$ 1.500,00 para trabalhadores informais; R$ 3.000,00 para MEis e microempresas com até 12 meses de fundação; e R$ 6.000,00 para MEIs e microempresas com mais de 12 meses de fundação. A carência é de 12 meses e o prazo de pagamento, de até 24 meses. Não é necessário avalista. A Prefeitura Municipal investirá R$ 3 milhões para bancar a taxa de juros.

Acelera Foz

O Foz Juro Zero faz parte de uma série de ações do programa Acelera Foz, lançado neste mês, e que tem como objetivo recuperar a economia da cidade, abalada com impacto da pandemia. Fazem parte da iniciativa o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Sebrae, Programa Oeste Desenvolvimento, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur), dentre outras instituições.