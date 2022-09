Programa Integração Universidade e Empresa capacitou mais de 200 estudantes na região oeste do Paraná

Com um investimento de mais de R$ 1 milhão, o PIUE preparou estudantes para o mercado de trabalho e promoveu o desenvolvimento da cultura da inovação.

Os resultados do Programa Integração Universidade e Empresa (PIUE), uma parceria entre o Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (PTI-BR), Itaipu Binacional, Sebrae e Acelera Foz, foram apresentados durante workshop realizado na tarde da última quinta-feira (22), na Associação Comercial e Empresarial de Foz (ACIFI).

O objetivo do evento foi integrar os participantes, apresentar os resultados alcançados e demonstrar a importância do programa. Da mesma forma, os participantes também apresentaram soluções que podem ser replicadas por outras empresas ou, ainda, continuadas pelas próprias empresas apoiadoras dos projetos. Nesse sentido, participaram representantes das instituições envolvidas na realização do projeto, universidades, empresas, associações comerciais e estudantes.

As quatro edições do PIUE, entre 2020 e 2022, resultaram no envolvimento de mais de 200 bolsistas, aproximadamente 15 instituições de ensino e 70 empresas. As duas primeiras ocorreram em Foz do Iguaçu e as últimas, na Região Oeste do Paraná. Além da oferta das bolsas de pesquisa, o programa gerou desenvolvimento, inovação, oportunidade de ingresso dos estudantes no mercado de trabalho, e, assim, qualificação profissional.

O programa investiu mais de R$ 1 milhão, na execução de aproximadamente 70 projetos, nas áreas do agronegócio, tecnologia, comércio, engenharia civil, entre outras. Além disso, mais de 90% das empresas já tiveram seus projetos concluídos e investiram recursos financeiros em inovação. Também em todas as edições, o Sebrae ofereceu capacitações voltadas ao empreendedorismo e à inovação, contribuindo ainda mais com o desenvolvimento das partes envolvidas.

Desenvolvimento para o oeste

Conforme afirmou a assessora da diretoria de negócios e inovação do PTI-BR, Kamila Amaral, o programa contribuiu tanto com o estímulo à cultura da inovação quanto com a retomada da economia, devido ao impacto da pandemia. “Parabenizamos os estudantes, empresários, docentes e todos os demais agentes envolvidos que, de alguma maneira, fizeram essa iniciativa acontecer”, afirmou.

Para a gerente de educação ambiental da Itaipu Binacional, Leila Alberton, o projeto fortaleceu universidades, empresas e principalmente os jovens que estão nas universidades. “Foi uma oportunidade para mostrar o potencial criativos dos jovens, com o apoio dos professores e das empresas. Esse tripé de diálogo foi fundamental para esse destaque, abrindo a possibilidade inclusive para o campo de trabalho”, segundo ela.

Durante o evento, o professor do Centro de Engenharias e Ciências Exatas da Unioeste campus Foz do Iguaçu, Romeu Reginaldo, também contou a experiência da instituição na iniciativa e destacou a importância do PIUE. De acordo com ele, “Os professores motivaram a se envolver no projeto, a buscar as parcerias com as empresas e construir projetos que viabilizassem a participação dos alunos. Vimos a motivação dos alunos no envolvimento e o quanto isso faz diferença para a formação das pessoas”.

Cases de sucesso

Por fim, o evento também contou com a apresentação de alguns cases de sucesso dos projetos do PIUE: Avestac, Qualhada.APP, AveTools, Dessulfurizador biológico de biogás. Igualmente, Base de dados estratégica da GW energia, Projeto análise de perigos e pontos críticos de controle aplicado a boas práticas de manejo e manipulação do pescado e Planejamento estratégico de marketing para mercado de vizinhança.

Créditos: Eddie Machado/PTI.