Programa “Itaipu vai à escola” fornece transporte para visitas de estudantes de Foz do Iguaçu

Instituições de ensino da cidade podem enviar um e-mail e agendar a melhor data para a visita. Ônibus da Itaipu fará o “leva-e-traz” dos alunos.

A Itaipu Binacional e o Complexo Turístico Itaipu estão oferecendo, desde o dia 4 de agosto, um serviço de agendamento de visitas exclusivo para instituições de ensino do município de Foz do Iguaçu (PR). O programa “Itaipu vai à escola” torna mais ágil e fácil o atendimento a grupos de estudantes em visitas institucionais, com fornecimento de um ônibus para fazer o transporte escola/usina/escola.

O objetivo do programa é facilitar a visita das escolas à Itaipu e seus atrativos. Como muitas escolas não têm ônibus próprios, o transporte acabava se tornando um impeditivo. Quando possível, as equipes tentavam ajustar o atendimento utilizando o contraturno dos ônibus que fazem o transporte dos empregados da Itaipu. Porém, dependendo da modalidade da visita ou distância da escola, isso não era possível.

Agora, o benefício já está disponível, de forma contínua para atender a todas as instituições. A primeira escola foi atendida já na segunda-feira (8): duas turmas de 40 pessoas da Escola Municipal Ademar Marques Curvo fizeram a visita Panorâmica, uma às 8h e outra às 13h30.

Como agendar

Para agendar a visita, a instituição de ensino precisa enviar à Divisão de Relações Públicas da Itaipu um ofício informando qual a modalidade de visita de interesse (as opções são Panorâmica ou Refúgio Bela Vista), data e horário pretendidos, dados da instituição (nome e endereço), série ou curso dos alunos, número total de pessoas e nome completo e telefone do professor responsável pela visita. Os e-mails para envio do ofício são panoramica@itaipu.gov.br ou refugiobiologico@itaipu.gov.br (conforme a visita escolhida).

As escolas podem consultar a disponibilidade do passeio através do link https://shorturl.at/inzBH, onde as vagas disponíveis estão preenchidas nas datas com informação de horário e limite de pessoas (ou seja, quadros vazios significam que não há vaga naquele dia).

O atendimento será realizado às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, às 8h ou às 13h30 (horário em que o ônibus sairá da escola). A oferta é de um ônibus por horário, por dia de atendimento, e os grupos deverão ter o mínimo de 30 pessoas e o máximo de 40 pessoas (considerando alunos e professores). A visita não é ofertada em feriados e recessos.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.