Projeto do PTI-BR conquista aporte de quase R$ 5 milhões em edital da Finep

Iniciativa do Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (PTI-BR) em Marechal Cândido Rondon ficou em primeiro lugar em Chamada Pública de apoio financeiro a centros de inovação de todo o país.

A proposta do Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (PTI-BR) em consolidar o Centro de Empreendedorismo e Inovação em Marechal Cândido Rondon (CEI-MCR) foi selecionada em primeiro lugar em Chamada Pública da Financiadora de Estudos e Projeto (Finep). Ao todo, o edital selecionou 18 propostas para concessão de recursos financeiros destinados a centros de inovação.

O projeto do PTI-BR recebeu um aporte financeiro de R$ 4.996.610,28, para estímulo da cultura da inovação, capacitação e desenvolvimento empresarial e tecnológico, 100% do recurso será investido em ações no município de Marechal Cândido Rondon, onde a instituição possui uma unidade filial da Incubadora Santos Dumont.

A estratégia de consolidação do Centro de Empreendedorismo e Inovação prevê ações de ampliação da rede de parceiros para ofertas e demandas tecnológicas, atração e geração de empresas e investimentos em empreendedorismo inovador.

Da mesma forma, o CEI-MCR proporcionará a construção de novas competências tecnológicas, por meio da geração de novos conhecimentos e capacidades para inovação. Além disso, atuará como ponto de encontro para entusiastas de negócios, de inovações e empreendedores para gerar e compartilhar ideias.

Entre as previsões para receber investimento e aperfeiçoamento incluem-se: plano de inovação; perfil das startups; organizações no espaço físico do CEI-MCR; parceiros envolvidos na governança; PTI Conecta Universidade; propostas de projetos para a incubação de negócios; formação de desenvolvedores TIC, entre outras atividades que somam o desenvolvimento de 25 itens a serem executados em um período de 60 meses.

Desenvolvimento do empreendedorismo

Segundo o gerente do Centro de Empreendedorismo do PTI-BR, Regean Gomes, o projeto conectará empresas, startups, universidades, investidores, setor público e privado para a identificação de potencialidades e a geração de soluções conjuntas. “O resultado é muito importante para o fortalecimento das ações e amplia as possibilidades de instrumentos de apoio à inovação e ao empreendedorismo”, disse. “Certamente terá reflexo não só em desenvolvimento socioeconômico no âmbito do município de Marechal Cândido Rondon, mas também da região e do Brasil”, complementou.

Para o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, a conquista reforça o papel da instituição em contribuir com a geração de inovação e empreendedorismo na região oeste do Paraná. “O PTI-BR está sempre em busca da missão de integrar e transformar conhecimentos e tecnologias em soluções para o progresso da sociedade, nas suas diferentes áreas de atuação”, destacou. Sobre o projeto, afirmou que irá impulsionar o processo de desenvolvimento dos ambientes de inovação do nosso País. “Agregando valor, gerando novas oportunidades, emprego e renda por meio de iniciativas inovadoras”, comentou o diretor superintendente.

No caminho certo

De acordo com o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Marcio Rauber, a inovação e a tecnologia são as forças motrizes do desenvolvimento e o apoio do município ao Centro de Empreendedorismo e Inovação é movido por esse escopo. “Sei dos frutos que, com certeza, advirão dessa conquista, através da unidade filial da Incubadora Santos Dumont instalada em Marechal Cândido Rondon”, afirmou.

Marcio destacou ainda que “Inovação, empreendedorismo, geração de emprego e renda, melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável são as premissas que norteiam a nossa parceria com o PTI e nos fazem crer que estamos no caminho certo”, disse o prefeito.

Saiba mais sobre a Chamada Pública

A seleção pública da Finep tem entre os seus objetivos incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre empresas e ICT, bem como, promover o desenvolvimento de ecossistemas de inovação e da sociedade do conhecimento.

Também pretende estimular a inserção da cultura da inovação nas empresas da região, ofertando infraestrutura física e serviços que apoiem o empreendedor desde o momento em que o negócio é apenas uma ideia até o momento que ele está pronto para escalar o mercado.

Foram elegíveis para participar como executoras, as entidades gestoras de ambientes promotores de inovação, em especial incubadoras e/ou aceleradoras.

O resultado completo do edital, com todos os selecionados do Brasil, pode ser acessado no site do Finep.

Créditos: PTI-BR.