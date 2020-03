Projeto Pingado de Prosa promove debate sobre desafios da convivência com a diversidade nesta quinta-feira (12)

“Furando a bolha: como conviver com a diversidade?” é o tema do primeiro episódio da temporada de 2020 do projeto Pingado de Prosa da UNILA. O debate será realizado na quinta-feira (12), às 19h, no Noves Bike Café (Rua Engenheiro Rebouças, 540).

O convidado será o professor Waldemir Rosa, docente do curso de Antropologia da UNILA que realiza pesquisas sobe temas como a antropologia das relações raciais. A mediação do bate-papo estará a cargo da professora e cientista política Renata Peixoto de Oliveira.

A discussão também será gravada pela equipe da Secretaria de Comunicação e disponibilizada, posteriormente, no canal da UNILA no YouTube. O objetivo é que o debate continue, após o evento, nas mídias sociais.

Esta será a segunda edição do Pingado de Prosa. Em novembro de 2019, foi realizado o primeiro debate, que serviu como programa piloto. Com o tema “Como restaurar a paz em um mundo polarizado?”, o evento contou com a participação da psicóloga Luciana Salvador, que atua na área de psicologia forense e práticas restaurativas, no Poder Judiciário de Foz do Iguaçu.

A partir de março, o evento será realizado mensalmente, em diferentes cafés a cada episódio. Alguns dos temas que estarão na programação do evento são meio ambiente, veganismo e lixo zero; home office, coworking e direitos trabalhistas; e direito à cidade.

Foto – Programa piloto do Pingado de Prosa, sobre justiça restaurativa, já está disponível no Youtube da UNILA